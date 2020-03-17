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Украина прекратила международное авиасообщение

17 марта, 02:50

Елена Вус

Запрет пока вводится до 3 апреля

17 марта 2020 года с 00:00 Украина отменила все международные регулярные пасажирские рейсы – авиа-, железнодорожные и автобусные.

Такие беспрецедентные меры ввели для недопущения распространения нового коронавируса COVID-19.

Запрет пока вводится до 3 апреля. Исключение делается для перевозок лиц с целью защиты национальных интересов или выполнения национальных обязательств, а также для представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий.

Те, кто не успели вернуться, могут обращаться в украинские консульства для того, чтобы их смогли вернуть отдельными нерегулярными рейсами.

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Как сообщалось, с полуночи 16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска.

В тренде
И евро, и доллар подскочили в цене

А с полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

Ранее Кабмин ввел общенациональный карантин в Украине для предотвращения распространения коронавируса на территории нашей страны. Закрылись все учебные заведения, запрещены массовые мероприятия. Ограничения продлятся до 3 апреля.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Украина коронавирус пассажирские перевозки авиасообщение COVID-19

Источник: УНИАН

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