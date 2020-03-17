Украина прекратила международное авиасообщение

17 марта 2020 года с 00:00 Украина отменила все международные регулярные пасажирские рейсы – авиа-, железнодорожные и автобусные.
Такие беспрецедентные меры ввели для недопущения распространения нового коронавируса COVID-19.
Запрет пока вводится до 3 апреля. Исключение делается для перевозок лиц с целью защиты национальных интересов или выполнения национальных обязательств, а также для представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий.
Те, кто не успели вернуться, могут обращаться в украинские консульства для того, чтобы их смогли вернуть отдельными нерегулярными рейсами.
Как сообщалось, с полуночи 16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска.
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А с полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.
Ранее Кабмин ввел общенациональный карантин в Украине для предотвращения распространения коронавируса на территории нашей страны. Закрылись все учебные заведения, запрещены массовые мероприятия. Ограничения продлятся до 3 апреля.
Все подробности в спецтеме Карантин в Украине
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