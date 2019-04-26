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Украина сделала Китаю предложение по "Новому шелковому пути"

Сегодня, 10:43

Речь идет о создании основы для развития торгового коридора Китай – Украина – ЕС

Фото: AFP

Украина предлагает Китаю проложить через Украину логистический коридор в ЕС, в котором заинтересована и Европа. Такую инициативу озвучил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив на Втором международном форуме "Один пояс – один путь" в Пекине, проходящем в Пекине.

"Лучший подход для дальнейшего возведения китайского экспресса в Европу, о котором говорит правительство КНР, – это создание маршрутов через Украину. Мы предлагаем китайским коллегам совместный проектный портфель: развитие портовой инфраструктуры, объектов альтернативной энергетики, строительство автомобильных дорог и мостов, развитие объектов железной дороги и аэропортов, высокие технологии, сотрудничество в аэрокосмической сфере, переработку агропродукции", - сказал Кубив.

Он добавил, что китайские специалисты провели консультации с украинскими коллегами относительно участия Украины и КНР в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, что обеспечит доставку грузов из Китая в страны ЕС.

"Украина готова предложить выгодные транспортные маршруты по территории Украины для сообщения Китая со странами Европы, а также наладить кооперацию между предприятиями Украины и Китая с последующей реализацией продукции на рынках ЕС. Мы также готовы развивать сотрудничество по модернизации украинской промышленности и создавать совместные производственные мощности. Фактически речь идет о создании основ для развития торгового и промышленного коридора Китай – Украина – ЕС", – отметил Кубив.

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Напомним, в 2013 году Китай объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс – один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Идея нового Шелкового пути основывается на примере Великого шелкового пути, который в древности был одним из важнейших торговых маршрутов в мире. Китай планирует вложить в реализацию стратегии 800 млрд долларов до 2020 года.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что состояние дорог и транспортной инфраструктуры страны "оставляет желать лучшего". Впрочем, по словам Гройсмана, каждый год ситуация исправляется – создан Дорожный фонд, восстановлено более шести тысяч километров дорог.

"Когда инфраструктура используется конкурентно и эффективно, мы растем. Мы можем и будем играть ключевую роль в реализации проекта "Новый шелковый путь" из Европы в Азию", – заверил премьер-министр.


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Тег транспорт, Китай, ЕС, Украина, КНР, внешняя торговля, Степан Кубив, Кубив, Шелковый путь, логистика

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Источник:

Интерфакс-Украина

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