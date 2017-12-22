Украина вернула контроль над портом во Вьетнаме

Украина полностью возобновила государственный контроль портом "Лотос" во Вьетнаме. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Таким образом, в государственной собственности – 14 морских портов, вместо 13, а по возвращении Крыма – будет 19. Эта история выглядела безнадежной еще в 2015 году, когда любые попытки вернуть государственный актив встречали угрозы и игнорирование украинских дельцов, которые его захватили и надеялись, что забудут или удастся договориться", – написал Омелян на своей странице в Facebook.

При этом порт обязан выплатить украинскому государству 250 тысяч долларов дивидендов.

Как известно, акции порта "Лотос" входят в активы Черноморского морского пароходства. В 2011 году "Лотос" прекратил выплачивать Украины дивиденды.

Напомним, в Минэкономразвития готовят первые пилотные проекты передачи морских портов Украины в концессию. "На сегодняшний день концессия – это план "А" минимум для трех портов", – сообщил Нефьодов. По его словам, это касается стивидорной компании "Ольвия", Херсонского торгового порта и морского торгового порта "Черноморск".

Позже стало известно, что порт "Черноморск" арендует мировой оператор Hutchison Ports. Правда, для завершения сделки необходимо пройти еще ряд бюрократических процедур.