Украина вернула контроль над портом во Вьетнаме
"Лотос" входит в активы Черноморского морского пароходства
Украина полностью возобновила государственный контроль портом "Лотос" во Вьетнаме. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"Таким образом, в государственной собственности – 14 морских портов, вместо 13, а по возвращении Крыма – будет 19. Эта история выглядела безнадежной еще в 2015 году, когда любые попытки вернуть государственный актив встречали угрозы и игнорирование украинских дельцов, которые его захватили и надеялись, что забудут или удастся договориться", – написал Омелян на своей странице в Facebook.
При этом порт обязан выплатить украинскому государству 250 тысяч долларов дивидендов.
Как известно, акции порта "Лотос" входят в активы Черноморского морского пароходства. В 2011 году "Лотос" прекратил выплачивать Украины дивиденды.
Напомним, в Минэкономразвития готовят первые пилотные проекты передачи морских портов Украины в концессию. "На сегодняшний день концессия – это план "А" минимум для трех портов", – сообщил Нефьодов. По его словам, это касается стивидорной компании "Ольвия", Херсонского торгового порта и морского торгового порта "Черноморск".
Позже стало известно, что порт "Черноморск" арендует мировой оператор Hutchison Ports. Правда, для завершения сделки необходимо пройти еще ряд бюрократических процедур.
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