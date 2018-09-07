Украинцам придется платить за въезд в Евросоюз

Сегодня, 13:55

Новые правила должны пресечь нелегальную миграцию, считают в Совете Европы


За въезд в Европейский Союз придется платить. Совет Европы одобрил так называемую платную авторизацию для туристов.

Теперь с 2021 года всем, даже жителям стран с безвизовым режимом, нужно зарегистрироваться на специальном сайте и оплатить 7 евро сервисного сбора. Только тогда можно путешествовать в Европу свободно.

Проходить такую процедуру придется раз в три года.

В ЕС объяснили, задача системы авторизации – повысить безопасность в странах содружества и предотвратить нелегальную миграцию.

Напомним, по данным Госпогранслужбы, по безвизу в ЕС съездили более миллиона украинцев. При этом 35% украинцев выбирают путешествия в Европу на авиационном транспорте.

Популярным направлением для пересечения границы "безвизовиками" остается Польша. Именно через нее в страны Евросоюза попадает подавляющее количество наших соотечественников

Как известно, 11 июня 2018 года была годовщина предоставления Украине безвизового режима. Так, за год 555 тысяч украинцев по безвизу побывали в ЕС. 4,8 миллиона украинцев ездили в ЕС по биометрическим паспортам.
туризм, ЕС, Европейский Союз, безвизовый режим, безвиз, платная авторизация

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Источник:

"Сегодня"

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