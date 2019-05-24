Украинцам разрешили возить велосипеды во всех поездах: обнародованы правила

Проектировка "Интерсити" не предусматривает перевозку в разобранном виде

Фото: Григорий Салай, Сегодня

"Укрзализныця" (УЗ) отменила запрет на перевозку велосипедов в поездах категорий "Интерсити" и "Интерсити+". Об этом сообщила пресс-служба УЗ на официальной странице компании в Facebook.

Глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов уточнил, что перевозить велосипеды теперь можно не только в ночных поездах, но и в "Интерсити" и "Интерсити +". Глава компании пояснил, что скоростные поезда спроектированы без технической возможности для перевозки велосипедов.

"И это проблема. Но выходим из ситуации так: велосипеды разбираем и правильно пакуем. Отдельную плату за перевозку не берем. Такая же процедура и в ночных поездах. ... Наша внутренняя бюрократия требует такие решения подтверждать документально — телеграмма соответствующим подразделениям отправлена", - отметил Кравцов.

Так, согласно обновленным правилам, в плацкартных или купейных вагонах, поездах "Интерсити" и "Интерсити+" разрешена бесплатная перевозка велосипеда в разобранном и упакованном виде при условии, если двухколесный транспорт можно разместить в месте, предназначенном для хранения ручной клади.

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Напомним, в апреле-2019 в Украине вступили в силу изменения правил железнодорожных перевозок. Подробнее о новшествах читайте на сайте "Сегодня" в материале "Чемоданы, велосипеды, коляски: какой багаж можно брать в поезда Украины".

Мы также рассказывали, какие услуги могут получить пассажиры "Укрзализныци":

Как известно, согласно Соглашению об Ассоциации с Европейским Союзом, Украина до 2022 года должна создать конкурентные условия на железной дороге. В парламент уже внесли законопроект о "ж/д реформе". "Сегодня" разобрались, что депутаты Верховной Рады хотят сделать с железной дорогой в Украине.

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