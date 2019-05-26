Украинцам разъяснили, как правильно перевозить собак в поездах

Правила перевозки животных опубликовала "Укрзализныця"

Фото: Pixabay

"Укрзализныця" разъяснила правила перевозки собак в своих поездах. Соответствующая инфографика размещена на странице компании в Facebook.

До посадки хозяевам животных необходимо приобрести ветеринарный документ и квитанцию на багаж. При этом лицам с инвалидностью с нарушением зрения разрешается брать собаку-поводыря в вагоны всех категорий без дополнительной платы, но на коротком поводке.

Гражданам с собаками малых пород (до 45 см в холке) необходимо приобрести емкость жесткой конструкции с водонепроницаемым абсорбирующим дном. А собаки крупных пород обязательно должны быть в наморднике и на поводке.

Во время поездки маленьких собак необходимо держать в местах для ручной клади. Хозяева также должны придерживаться санитарно-гигиенических требований.

Собак можно перевозить в поездах и вагонах всех категорий. При этом в вагонах СВ разрешается возить собак при условии выкупа всех свободных мест.

Крупных собак перевозят в отдельном купе, а в региональных поездах – только в крайних тамбурах первого и последнего вагона под наблюдением хозяина.

Инфографика: "Укрзализныця" / Facebook

Ранее "Укрзализныця" отменила запрет на перевозку велосипедов в поездах категорий "Интерсити" и "Интерсити+".

В апреле-2019 в Украине вступили в силу изменения правил железнодорожных перевозок. Подробнее о новшествах читайте на сайте "Сегодня" в материале "Чемоданы, велосипеды, коляски: какой багаж можно брать в поезда Украины".

Мы также рассказывали, какие услуги могут получить пассажиры "Укрзализныци":

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