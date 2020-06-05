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Украинцам вернули самолеты: куда можно полететь и по каким правилам

5 июня, 13:11

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Провожающих и встречающих пока не пускают в аэропорты

С сегодняшнего дня, 5 июня, в Украине возобновляется внутреннее авиасообщение. Самолеты за границу полетят только с 15 июня, если в стране сохранится положительная динамика заболеваемости COVID-19.

Пока что обслуживать внутренние рейсы начал только аэропорт "Борисполь". На 5 июня назначены два авиарейса: Киев – Днепр на 19:00 и Киев – Одесса на 19:10, свидетельствует онлайн-табло аэропорта. Планы на эти рейсы также подтвердила пресс-служба "Борисполя". Там также уточнили, что все внутренние рейсы будут обслуживаться в терминале D.

"Вход в терминал разрешен только пассажирам с посадочным талоном или билетом, в медицинских масках или респираторах. Провожающие в терминал допускаться не будут", - предупредили в аэропорту. На въезде на территорию аэропорта проводится температурный скрининг.

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Столичный аэропорт "Киев" (Жуляны) планирует возобновить свою работу с 16 июня, когда будут разрешены полеты за границу. С этого числа, как сообщает пресс-служба аэропорта, сразу несколько авиакомпаний объявили о запуске маршрутной сетки, как внутри Украины, так и в страны ЕС. В частности, речь идет о полетах в Минск, Варшаву, Биллунд, Афины, Берлин, Вильнюс, Нюрнберг, Ларнака, Вена, Бремен, Рига, Лиссабон, Ганновер, Гданьск.

Правила полетов во время карантина

Госавиаслужба Украины уже опубликовала рекомендации для авиакомпаний и аэропортов в условиях пандемии коронавируса:

  • запрещен вход в терминалы провожающим и встречающим, а также пассажирам с признаками болезни;
  • в терминале и самолете пассажирам нужно носить маску; авиакомпаниям рекомендуется обеспечить запас масок на борту;
  • персонал авиакомпании должен носить и, маски и перчатки, а работники службы авиационной безопасности – еще и прозрачные экраны на лице;
  • в терминале должна обеспечиваться дистанция 1,5 метра во время прохождения всех процедур;
  • магазины в аэропортах за исключением важных сервисов работать пока не будут;
  • операторы должны обеспечить пассажиров бесплатной питьевой водой;
  • количество автобусов к самолетам должно быть увеличено – ради соблюдения дистанции между пассажирами;
  • продавать билеты можно на 100% мест в самолете, но если есть свободные кресла, пассажиры должны рассаживаться как можно дальше друг от друга.

Напомним, железнодорожное сообщение в Украине возобновилось с 1 июня. Первый после ослабления карантина поезд отправился в рейс 1 июня в 6:12 утра – это "Интерсити+", который следует из Киева в Константиновку:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев Борисполь карантин полеты рейсы Украина авиа авиасообщение

Источник: Сегодня

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