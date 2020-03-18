Украинцев из 17 городов мира вывезут чартерами SkyUp: билеты уже в продаже

Украинцы смогут вернуться на родину из-за границы с помощью нерегулярных авиарейсов украинского лоукостера SkyUp. Полеты будут совершаться из хабов, объявленных президентом Владимиром Зеленским в видеобращении по поводу карантина. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Совместно поработали Министерство иностранных дел, Министерство инфраструктуры и компания SkyUp. Нам удалось достичь договоренности – в развитие заявления президента Украины Владимира Зеленского о создании моделей вывоза украинцев из других стран на самолетах, в том числе через специальные хабы, которые мы создали", – сказал Кулеба.

По словам Кулебы, украинцы смогут вернуться домой из-за границы с помощью чартерных рейсов, которые назначены на конкретные даты.

"Авиакомпания SkyUp <...> открывает продажу билетов на нерегулярные рейсы – подчеркиваю, нерегулярные – из таких городов: Париж, Аликанте, Берлин, Стокгольм, Вена, Варшава, Прага, Тбилиси, Лиссабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Таллин, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон", – перечислил министр.

Он также отметил, что билеты на такие рейсы уже в продаже и купить их можно по льготным ценам на сайте авиаперевозчика.

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"Этот перечень будет дополняться и расширяться. Мы также рассчитываем, что другие перевозчики тоже примут в этом активное участие. Мы также приняли постановление, которое предусматривает ценовое регулирование. И передает эту функцию Министерству инфраструктуры, чтобы не было спекуляций на стоимости, как это было несколько дней назад", – уточнил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он добавил, что украинцы, которые оказались не в Европе или на Ближнем Востоке, должны будут сначала добраться до хабов, откуда они смогут вернуться в Украину. Кроме того, Кабмин активно общается с иностранными перевозчиками, которым Госавиаслужба разрешила выполнить те рейсы в Украину, на которые уже проданы билеты, так как украинские граждане могут въезжать в страну без ограничений.

Как известно, в Украине ввели общенациональный карантин, 17 марта Украина закрыла свои границы из-за распространения коронавируса. Позже был веден запрет на пассажирские перевозки внутри страны. А также были введены ограничения на поездки общественным транспортом.

Также сообщалось, что от коронавирусной инфекции COVID-19 за границей лечатся 12 украинцев. Двое мужчин в Польше, еще двое зараженных обнаружили в Италии, пятерых – в Германии и по одному – в Объединенных Арабских Эмиратах, Молдове и Доминиканской Республике.

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