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Украинцев из Польши заберут четыре спецпоезда: названы цены на билеты

19 марта, 11:44

Денис Беспалов

Билеты можно приобрести исключительно на сайте "Укрзализныци"

"Укрзализныця" начинает продажу на спецпоезда, на которых украинцы смогут выехать из Польши. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"На завтра, 20.03.20, открыта продажа билетов на три спецпоезда из республики Польша. Билеты можно приобрести исключительно на сайте "Укрзализныци", - написал он.

Согласно данным "Укрзализныци" вывозить украинцев из Пшемысля будут четыре поезда:

  • №709/710 Пшемысль – Киев (отправка – 10:18, прибытие – 19:26);
  • №715/716 Пшемысльь – Киев (отправка – 13:10, прибытие – 22:17);
  • №705/706 Пшемысль – Киев (отправка – 15:45, прибытие – 00:46);
  • №718/717 Пшемысль – Киев (отправка – 02:30, прибытие – 11:32).

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В Мининфраструктуре уточнили, что поезда поедут в Пшемысль без пассажиров.

Согласно данным на сайте "Укрзализныци", стоимость билетов для первого класса составит 1022 грн, для второго – 718 грн.

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Ранее Криклий сообщал, что все пассажиры спецпоездов пройдут соответствующие санитарно-эпидемиологические процедуры.

Отметим, согласно последним данным, в Украине подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.

Тем временем Минздрав призвал украинцев не поддаваться панике и перепроверять появляющуюся в СМИ информацию о распространении коронавируса.

Главный санитарный врач обратился к украинцам

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Укрзализныця Польша эвакуация карантин

Источник: Сегодня

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