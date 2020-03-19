Украинцев из Польши заберут четыре спецпоезда: названы цены на билеты

"Укрзализныця" начинает продажу на спецпоезда, на которых украинцы смогут выехать из Польши. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"На завтра, 20.03.20, открыта продажа билетов на три спецпоезда из республики Польша. Билеты можно приобрести исключительно на сайте "Укрзализныци", - написал он.
Согласно данным "Укрзализныци" вывозить украинцев из Пшемысля будут четыре поезда:
- №709/710 Пшемысль – Киев (отправка – 10:18, прибытие – 19:26);
- №715/716 Пшемысльь – Киев (отправка – 13:10, прибытие – 22:17);
- №705/706 Пшемысль – Киев (отправка – 15:45, прибытие – 00:46);
- №718/717 Пшемысль – Киев (отправка – 02:30, прибытие – 11:32).
В Мининфраструктуре уточнили, что поезда поедут в Пшемысль без пассажиров.
Согласно данным на сайте "Укрзализныци", стоимость билетов для первого класса составит 1022 грн, для второго – 718 грн.
Ранее Криклий сообщал, что все пассажиры спецпоездов пройдут соответствующие санитарно-эпидемиологические процедуры.
Отметим, согласно последним данным, в Украине подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.
Тем временем Минздрав призвал украинцев не поддаваться панике и перепроверять появляющуюся в СМИ информацию о распространении коронавируса.
Все подробности в спецтеме Карантин в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк