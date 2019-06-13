Украинцы могут поехать в Болгарию на поезде: маршрут и цена

"Укрзализныця" запустила беспересадочный вагон на болгарские курорты

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Украине назначили дополнительные поезда на лето, но кроме этого и июня в составе белорусского поезда № 451/452 Минск (Беларусь) – Варна (Болгария) курсирует купейный вагон "Укрзализныци", которым можно путешествовать из Киева на черноморские курорты Болгарии.

"И хотя время в пути составит 38 часов, что примерно так же, как и поездка автобусом, но путешествовать поездом значительно удобнее и комфортнее. Стоимость проезда составляет около 100 евро", – сообщили в УЗ.

Благодаря этому маршруту прямое железнодорожное сообщение с Болгарией также имеют жители Винницы, Хмельницкого, Тернополя, Львова, Ивано-Франковска, Черновцов и других городов, где поезд будет останавливаться.

В 2019 году поезд будет отправляться 10, 15, 22 и 27 июня, 4, 9, 16, 21, 28 июля, 2, 9, 14, 21, 26 августа, 2 и 7 сентября. В обратном направлении - 12, 17, 24, 29 июня, 6, 11, 18, 23, 30 июля, 4, 11, 16, 23, 28 августа, 4 и 9 сентября.

Отправление из Киева в 20:12 и прибытие в Варну в 10:20 через сутки. В обратном направлении из Варны поезд будет отправляться в 19:05 и прибывать в Киев в 07:33 через сутки.

"Маршрут Киев – Варна – это популярный и востребованный продукт, который пользуется стабильным спросом – все билеты выкупаются заранее. Наблюдаем рост спроса именно на международные пассажирские перевозки и развиваем их более активно", – прокомментировал директор департамента организации внутренних и международных пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Красноштан.

Ранее сообщалось, что украинцы смогут поехать в Словакию на поезде.

Напомним, что с 31 мая на две недели приостановили движение поездов через Кропивницкий:

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