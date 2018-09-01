"Украинцы отвыкли от рек": почему в стране исчезают пассажирские теплоходы

По сравнению с 1990 годом украинцы пользуются водным транспортом на 98% меньше

Еще на заре Независимости по Днепру ходили "Ракеты" из Киева в Канев, Черкассы. Они ходили по Припяти и Десне. Из Запорожья по воде можно было добраться в Днепр, из Херсона и Николаева – в Одессу.

За 27 лет пассажирские перевозки реками сократились в 40 раз. В основном остались туристические маршруты по Днепру и несколько переправ в Херсонской, Запорожской и Николаевской областях.

Смогут ли еще украинцы пользоваться теплоходами как транспортом, узнал сайт "Сегодня".

Куда делись "Ракеты"?

28 лет назад речной транспорт обслуживал 18 млн пассажиров. Теплоходы "Ракета", "Полесье" и "Комета" были самым популярным речным транспортом. Они буквально летели над водой на подводных крыльях, разгоняясь до 60-80 км/ч, но и потребляли больше 100 литров топлива в час.

С 1992 года поток перевозок начал падать, а теплоходы постепенно исчезать с Днепра, Дуная, Припяти и Десны. В 2016 речными перевозками воспользовались 400 тыс. пассажиров. Это 2% от 1990-го года.

Дело в том, что речные перевозки стали невыгодными.

Фото: А. Бойко

При СССР по Дунаю ходили теплоходы из Измаила в Одессу, Вилково и еще в Румынию и Болгарию. В "Украинском Дунайском пароходстве" подсчитали, что если возобновить маршрут из Измаила в Одессу, то стоимость билета составит 500 грн. При этом билет на автобус стоит 180 грн.

"Этот вид перевозок всегда был дотационным, сейчас он тем более был бы убыточным. Двигатели на "крылатом" флоте не экономичные, при сегодняшней стоимости горючего использования данного вида перевозок нерентабельно", – поясняет глава правления "Украинского Дунайского пароходства" Дмитрий Чалый.

Поэтому регулярные пассажирские речные перевозки в Украине в упадке. За 27 лет пассажирский флот разворовали и распродали. Сегодня на плаву – всего 150 судов, тогда как в 1991 году их было 2500.

Недавно только две компании в Украине начали их возрождать – "Нибулон" и "ПолиссяONE". Но в этом году "ПолиссяONE" не смогло запустить регулярные рейсы, а для "Нибулона" рейсы "Новая Каховка-Херсон-Голая Пристань" и прогулочные в Николаеве – этот проект социальный, то есть убыточный.

"Украинцы отвыкли от реки"

За годы Независимости украинцы отвыкли от речного транспорта, говорит предприниматель, владелец лодок на подводных "крыльях" Дмитрий Власов.

"Новое поколение вовсе не понимает, как это судно летит над водой. Раньше были катера из Запорожья в Днепр, из Херсона и Николаева в Одессу и это было быстрее наземного транспорта. Но сейчас это дороже, и никто не заплатит больше, чем за маршрутку", – говорит он.

По этой же причине невыгодны регулярные маршруты с правого на левый берег Киева. Хотя по времени это было бы выгодней – "Ракета" способна доставить пассажиров с одного берега столицы на другой за 10-12 минут. Быстрее можно разве что вертолетом. Однако стоимость будет как при поездке на такси из-за расхода топлива.

Другие катера ходят медленнее, но по стоимости доступней. А чтобы поездка была дешевле проезда в метро, нужно 200 пассажиров на одну ходку судна. Но это утопия. Найти 200 пассажиров на короткие регулярные рейсы нереально, сетует предприниматель.

Но это не единственные проблемы. Речные перевозки в Киеве ограничены инфраструктурой.

"У нас нет мест высадки и посадки по Киеву. Это только речной вокзал на Почтовой или возле станции метро Днепр. Это две оборудованные стоянки для суден. Оболонь имеет ограничения по проходу суден. На Левом берегу вообще нет мест высадки и посадки", – добавляет предприниматель.

Дмитрий Власов также пытался запускать речные перевозки и по Украине. Проблемы везде одинаковые: нет спроса и стыковок с другими видами транспорта.

"Даже в Киеве возле речвокзала мало останавливается транспорта. В Черкассах есть троллейбусы и автобусы, но их мало. Так же в Херсоне. В Днепре уже даже остановки нет, а в Запорожье сам вокзал ничего не представляет собой. То же самое в Кременчуге и Николаеве", – рассказывает предприниматель.

Когда Днепр вновь станет "дорогой"

Пассажирские перевозки могут возродиться, считает Ярослав Пилипчук, эксперт по экономическому анализу и транспортной инфраструктуре Украинского института будущего.

Фото: А. Бойко

Но этот вид транспорта должен стать конкурентным с наземным: автобусами, железной дорогой.

"По времени река проигрывает. Значит река должна быть намного комфортнее и тариф должен быть конкурентоспособным. Единственный способ возродить пассажирские речные перевозки – создать тариф меньше нынешнего и увеличить комфорт перевозок. Но все равно эту будут либо короткие перевозки, либо туристические", – говорит эксперт.

Сейчас себестоимость пассажирских перевозок чрезвычайно высокая. Для примера: теплоход на подводных крыльях типа "Полесье" потребляет 105 литров дизельного топлива в час. Время проезда из Киева в Канев (примерно 150 км по Днепру) составляет 3,5 часа. Пассажировместимость "Полесья" – 55 человек, таким образом, при стоимости дизельного топлива 28 грн/литр на одного пассажира приходится 28* 105*3,5/55 = 187 грн. Если учесть другие расходы перевозчика: амортизацию судна, ремонт и техобслуживание, зарплату персонала, бункеровки на стоянках и в доках во время зимнего сезона, шлюзование и лоцманские услуги, расходы возрастут как минимум вдвое. Если заложить минимальную рентабельность, то стоимость билета из Киева в Канев составит около 400 грн. Для сравнения, автобусом из Киева в Канев можно добраться за 110-120 грн.

Прежде всего теплоходам надо менять старые двигатели, считает Дмитрий Чалый. Но этот вид транспорта не окупит себя.