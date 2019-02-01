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Украинцы смогут доехать до Германии и Словакии на поезде

Сегодня, 13:42

"Укрзализныця" планирует открыть новые международные маршруты - Омелян назвал города

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Украинцы смогут доехать до Германии и Словакии на поезде //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/430/271/5c54302717360.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/430/271/5c54302717360.jpg Транспорт "Укрзализныця" планирует открыть новые международные маршруты - Омелян назвал города

"Укрзализныця" (УЗ) продолжит развивать железнодорожное сообщение с иностранными государствами в 2019 году. В частности, планируется запуск поездов в Берлин (Германия) и Кошице (Словакия). Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает "Громадське".

Присутствующий на том же брифинге глава УЗ Евгений Кравцов добавил, что в 2019 году компания обновит 110 пассажирских вагонов, 46 из которых будут новыми, а остальные – "существенно отреставрированными". Напомним, ранее "Укрзализныця" обновила рекордные 100 пассажирских вагонов.

Кроме этого, Кравцов анонсировал разработку системы пассажирских пригородных перевозок в Киеве. Он напомнил, что одним из первых сообщений стал поезд между Киевом и аэропортом "Борисполь". За два месяца им воспользовались более 100 тысяч человек.

Как сообщалось, в декабре 2018 года "Укрзализныця" запустила поезд, соединяющий восточный и западный регионы Украины. Этот маршрут призвал придать импульс развитию внутреннего туризма, пояснил глава УЗ Евгений Кравцов.

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Тег Укрзализныця, поезд, поезда, берлин, Кравцов, Омелян, Кошице

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