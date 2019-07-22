Украинская авиакомпания открыла летние рейсы из Львова в Афины

Jonika будет осуществлять полеты по этому маршруту раз в неделю

Фото: facebook.com/LvivAirport.

В Украине растет число авиамаршрутов. Теперь украинская авиакомпания Jonika с 21 июля 2019 года выполняет рейсы из международного аэропорта "Львов" им. Данила Галицкого в международный аэропорт "Элефтериос Венизелос", расположенный в Афинах (Греция).

Рейсы будут выполняться до 15 сентября 2019 года, то есть запускаются сугубо на летний отпускной период.

Полеты из Львова в Афины будут еженедельными, по воскресеньям. Вылет из Львова – в 16:10, прилет в Афины – в 19:00. В обратном направлении - вылет в 13:00, прилет – в 15:30.

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Стоимость билета в одну сторону составляет от 119 евро, то есть от 5700 гривен по текущему курсу НБУ. В стоимость билета входит перевоз 25 кг багажа и питание на борту.

Напомним, ранее сообщалось, сколько пассажиров обслужил аэропорт во Львове. Число обслуженных рейсов за полгода увеличилось на 25,3%.

Кроме того, эксперты объяснили, как лоукостеры "накручивают" цены билетов за счет "дополнительных" услуг, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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