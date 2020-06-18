Українська
$ 26,78
30,07
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

Украинский перевозчик отменяет международные авиарейсы

18 июня, 13:32

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Восстанавливать сеть маршрутов придется постепенно

Украинская авиакомпания МАУ отменила большую часть международных рейсов до 1 августа 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В МАУ отметили, что будут постепенно восстанавливать маршрутную сеть, начиная с направлений с мощным туристическим и экономическим потенциалом.

Реклама

Так, после открытия Украиной с 15 июня международного авиасообщения МАУ будет придерживаться политики "взвешенного рестарта рейсов".

"Для адаптации к новым потребностям рынка пассажирских авиаперевозок МАУ закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года. Таким образом, МАУ стремится предотвратить неоправданные ожидания пассажиров и отмену незагруженных рейсов", – подчеркивают в авиакомпании.

В июне авиакомпания все же продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы.

"На этапе возобновления международного авиасообщения в течение июня МАУ также видит потенциал в регулярных внутренних и международных рейсах", - добавили в компании.

Реклама

Так, МАУ все еще планирует осуществить рейсы по таким направлениям:

В тренде
Зарплата госслужащих: как хотят изменить систему ее начисления
  • 18 июня: Лондон (Хитроу) – Киев (эвакуационный);
  • 19 июня: Киев – Херсон, Киев – Одесса;
  • 20 июня: Киев – Бангкок;
  • 21 июня: Бангкок – Киев (эвакуационный), Херсон – Киев, Одесса – Киев, Киев – Стамбул – Киев;
  • 22 июня: Киев – Нью Йорк – Киев (эвакуационный);
  • 23 июня: Киев – Амстердам – Киев;
  • 24 июня: Киев – Майами, Киев – Париж;
  • 25 июня: Майами – Киев (эвакуационный);
  • 26 июня: Киев – Стамбул – Киев, Киев – Афины – Киев, Киев – Одесса, Киев – Львов, Киев – Херсон;
  • 28 июня: Киев – Стамбул – Киев, Дубай – Киев;
  • 29 июня: Киев – Тель-Авив – Киев, Херсон – Киев, Одесса – Киев, Львов – Киев;
  • 30 июня: Киев – Амстердам – Киев.

Читайте также: Из Украины запускают регулярные рейсы в две европейские столицы

"Решающим фактором при дальнейшем планировании рейсов МАУ будет, прежде всего, экономическая целесообразность запуска каждого отдельного направления, а также перспективы дальнейшей либерализации режима пересечения границы для украинцев", – отмечают в авиакомпании.

Первоначально МАУ намерена ориентироваться на открытие рейсов и направлений с мощным туристическим и экономическим потенциалом.

Напомним, с 17 июня Киевский аэропорт открылся для международных рейсов. Воспользоваться маршрутами в направлении Украины может кто угодно, потому что правительство сняло ограничения на въезд иностранцев.

Реклама

Однако полеты в страны ЕС пока разрешены только гражданам стран ЕС и Шенгенской зоны, иностранцам с видом на жительство в этих странах и людям, имеющим право на работу. Перед покупкой билета пассажиру следует удостовериться, что он входит в категорию лиц, которым разрешен въезд в страну назначения.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин расписание полеты рейсы авиа авиакомпания МАУ авиасообщение

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У некоторых льготников могут забрать право бесплатного проезда – новшества от власти
У некоторых льготников могут забрать право бесплатного проезда – новшества от властиТранспорт
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льгот
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льготЭкономика
Украина 15 июня запускает авиасообщение: кто и куда сможет полететь (инфографика)
Украина 15 июня запускает авиасообщение: кто и куда сможет полететь (инфографика)Транспорт
Накажут за снятую маску: вагоны метро в Киеве будет проверять полиция
Накажут за снятую маску: вагоны метро в Киеве будет проверять полицияТранспорт
Украинцев ждут льготы наличными: эксперт объяснил, почему еще не ввели
Украинцев ждут льготы наличными: эксперт объяснил, почему еще не ввелиЭкономика
Украина готовится к запуску международных рейсов: в МИД назвали страны
Украина готовится к запуску международных рейсов: в МИД назвали страныТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять