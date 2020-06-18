Украинский перевозчик отменяет международные авиарейсы

Украинская авиакомпания МАУ отменила большую часть международных рейсов до 1 августа 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В МАУ отметили, что будут постепенно восстанавливать маршрутную сеть, начиная с направлений с мощным туристическим и экономическим потенциалом.

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Так, после открытия Украиной с 15 июня международного авиасообщения МАУ будет придерживаться политики "взвешенного рестарта рейсов".

"Для адаптации к новым потребностям рынка пассажирских авиаперевозок МАУ закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года. Таким образом, МАУ стремится предотвратить неоправданные ожидания пассажиров и отмену незагруженных рейсов", – подчеркивают в авиакомпании.

В июне авиакомпания все же продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы.

"На этапе возобновления международного авиасообщения в течение июня МАУ также видит потенциал в регулярных внутренних и международных рейсах", - добавили в компании.

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Так, МАУ все еще планирует осуществить рейсы по таким направлениям:

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18 июня: Лондон (Хитроу) – Киев (эвакуационный);

19 июня: Киев – Херсон, Киев – Одесса;

20 июня: Киев – Бангкок;

21 июня: Бангкок – Киев (эвакуационный), Херсон – Киев, Одесса – Киев, Киев – Стамбул – Киев;

22 июня: Киев – Нью Йорк – Киев (эвакуационный);

23 июня: Киев – Амстердам – Киев;

24 июня: Киев – Майами, Киев – Париж;

25 июня: Майами – Киев (эвакуационный);

26 июня: Киев – Стамбул – Киев, Киев – Афины – Киев, Киев – Одесса, Киев – Львов, Киев – Херсон;

28 июня: Киев – Стамбул – Киев, Дубай – Киев;

29 июня: Киев – Тель-Авив – Киев, Херсон – Киев, Одесса – Киев, Львов – Киев;

30 июня: Киев – Амстердам – Киев.

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"Решающим фактором при дальнейшем планировании рейсов МАУ будет, прежде всего, экономическая целесообразность запуска каждого отдельного направления, а также перспективы дальнейшей либерализации режима пересечения границы для украинцев", – отмечают в авиакомпании.

Первоначально МАУ намерена ориентироваться на открытие рейсов и направлений с мощным туристическим и экономическим потенциалом.

Напомним, с 17 июня Киевский аэропорт открылся для международных рейсов. Воспользоваться маршрутами в направлении Украины может кто угодно, потому что правительство сняло ограничения на въезд иностранцев.

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Однако полеты в страны ЕС пока разрешены только гражданам стран ЕС и Шенгенской зоны, иностранцам с видом на жительство в этих странах и людям, имеющим право на работу. Перед покупкой билета пассажиру следует удостовериться, что он входит в категорию лиц, которым разрешен въезд в страну назначения.

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