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Украинская авиакомпания запускает летние рейсы в Грецию

29 мая, 16:47

Самолеты будут летать из Львова в Афины

Фото: facebook.com/LvivAirport
Фото: facebook.com/LvivAirport.

В Украине растет число авиамаршрутов. Теперь украинская авиакомпания Jonika с 21 июля 2019 года начнет выполнять рейсы из международного аэропорта "Львов" им. Данила Галицкого в международный аэропорт "Элефтериос Венизелос", расположенный в Афинах (Греция). Об этом сообщила пресс-служба львовского аэропорта.

Рейсы будут выполняться до 15 сентября.

Полеты будут еженедельными, по воскресеньям. Вылет из Львова – в 16:10, прилет в Афины – в 19:00. В обратном направлении - вылет в 13:00, прилет – в 15:30. Стоимость билета в одну сторону составляет от 4 тыс. грн.

Напомним, по данным Госавиаслужбы, в 2019 году пассажиропоток в аэропортах Украины продолжил расти. Количество пассажиров, которые воспользовались услугами украинских аэропортов в январе-марте 2019 года, увеличилось на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 4,42 млн человек.

При этом развиваются и региональные аэропорты. Только в марте пассажиропоток в международном аэропорту "Львов" увеличился на 59,2% по сравнению с мартом прошлого года и составил 133,9 тыс. человек.

Ранее глава Мининфраструктуры Владимир Омелян объяснил сайту "Сегодня", почему украинцы летают на старых самолетах:

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Тег Греция, Львов, рейсы, авиа, авиакомпания, Афины

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Сегодня

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