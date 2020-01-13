Украинские аэропорты значительно увеличили показатели работы в 2019 году

В прошлом году в аэропортах побывало 24,3 млн человек

Фото: Божена Икалюк/Facebook

Пассажиропоток аэропортов Украины в 2019 году вырос по сравнению с предыдущим 2018 годом на 18,5% и достиг 24,3 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной авиационной службы Украины.

В международном сообщении количество пассажиров за год увеличилось на 19,8% и составило 22 млн человек.

По данным ведомства, за 2019 год объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний выросли по сравнению с 2018 годом на 9,5% и превысили 13,7 млн человек, в том числе международные – на 9,7% (12,6 млн человек).

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В течение января-декабря 2019 года украинскими авиакомпаниями выполнено 102,6 тысяч коммерческих рейсов (рост по сравнению с 2018 годом – на 2,4%), среди них международных – 86,2 тысяч (рост на 2,6%).

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что крупнейшими аэропортами Украины по пассажиропотоку за 11 месяцев 2019 года стали:

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"Борисполь" – 14,21 млн (+21,6%);

"Киев" (Жуляны) – 2,41 млн (-7,4%);

"Львов" – 2,05 млн (39,4%);

"Харьков" – 1,23 млн (+39%);

"Запорожье" – 392,8 тыс. (+6,3%);

"Днепр" – 318,6 тыс. (+14%).

Напомним, сейчас крупнейшими иностранными бюджетными авиакомпаниями на украинском рынке являются Wizz Air и Ryanair. Первый представлен в аэропортах Киев, Львов, Одесса, Харьков и в 2020 году планирует зайти в Запорожье. Ryanair летает из Борисполя, Львова, Одессы, Херсона и Харькова.

Также мы сообщали о том, что Миниcтерство инфраструктуры в декабре 2019 года согласилось отменить решение о предоставлении льгот аэропорту "Борисполь" в виде пониженного тарифа на аэронавигационное обслуживание.

Помимо этого, сайт "Сегодня" рассказывал о том, что Львовский горсовет просил бесплатно передать ему прибыльный аэропорт города, но в Мининфраструктуры отказали.

Новости "Сегодня" разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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