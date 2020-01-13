Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,59

Украинские аэропорты значительно увеличили показатели работы в 2019 году

13 января, 21:15

В прошлом году в аэропортах побывало 24,3 млн человек

Фото: Божена Икалюк/Facebook

Фото: Божена Икалюк/Facebook

Пассажиропоток аэропортов Украины в 2019 году вырос по сравнению с предыдущим 2018 годом на 18,5% и достиг 24,3 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной авиационной службы Украины.

В международном сообщении количество пассажиров за год увеличилось на 19,8% и составило 22 млн человек.

По данным ведомства, за 2019 год объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний выросли по сравнению с 2018 годом на 9,5% и превысили 13,7 млн человек, в том числе международные – на 9,7% (12,6 млн человек).

Реклама

В течение января-декабря 2019 года украинскими авиакомпаниями выполнено 102,6 тысяч коммерческих рейсов (рост по сравнению с 2018 годом – на 2,4%), среди них международных – 86,2 тысяч (рост на 2,6%).

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что крупнейшими аэропортами Украины по пассажиропотоку за 11 месяцев 2019 года стали:

В тренде
Покупать доллары по удобному курсу: эксперт рассказал о плюсах нового закона
Фото: jcomp/Freepik
  • "Борисполь" – 14,21 млн (+21,6%);
  • "Киев" (Жуляны) – 2,41 млн (-7,4%);
  • "Львов" – 2,05 млн (39,4%);
  • "Харьков" – 1,23 млн (+39%);
  • "Запорожье" – 392,8 тыс. (+6,3%);
  • "Днепр" – 318,6 тыс. (+14%).

Напомним, сейчас крупнейшими иностранными бюджетными авиакомпаниями на украинском рынке являются Wizz Air и Ryanair. Первый представлен в аэропортах Киев, Львов, Одесса, Харьков и в 2020 году планирует зайти в Запорожье. Ryanair летает из Борисполя, Львова, Одессы, Херсона и Харькова.

Также мы сообщали о том, что Миниcтерство инфраструктуры в декабре 2019 года согласилось отменить решение о предоставлении льгот аэропорту "Борисполь" в виде пониженного тарифа на аэронавигационное обслуживание.

Помимо этого, сайт "Сегодня" рассказывал о том, что Львовский горсовет просил бесплатно передать ему прибыльный аэропорт города, но в Мининфраструктуры отказали.

Новости "Сегодня" разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

транспорт самолет авиация пассажиры авиакомпания Мининфраструктуры аэропорты пассажиропоток аэропорт Борисполь лоукостер

Источник: РБК-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

По территории Украины проследовал контейнерный поезд из Китая в ЕС
По территории Украины проследовал контейнерный поезд из Китая в ЕСЭкономика
Мировые авиакомпании массово отменяют полеты над Ираном: список
Мировые авиакомпании массово отменяют полеты над Ираном: списокТранспорт
Ажиотаж сошел на нет: российские поезда в Крым ходят полупустыми
Ажиотаж сошел на нет: российские поезда в Крым ходят полупустымиКрым
Итальянский лоукостер отменяет рейсы в Украине: что произошло
Итальянский лоукостер отменяет рейсы в Украине: что произошлоТранспорт
Две крупные авиакомпании отказались летать над Ираном
Две крупные авиакомпании отказались летать над ИраномТранспорт
Украинский лоукостер изменил правила перевозки багажа
Украинский лоукостер изменил правила перевозки багажаТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...