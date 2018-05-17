Украинские дороги: сколько осталось терпеть ямы

С начала года в стране реформируют дорожную отрасль. В итоге ямочный ремонт отменят

1 января в Украине децентрализовали дороги и заработал Дорожный фонд. "Укравтодор" передал большую часть автомобильных путей облгосадминистрациям. Раньше правительство выделяло на дороги остатки госбюджета, теперь работает отдельный фонд, из которого будет финансироваться строительство и ремонт дорог.

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Кто отвечает за дороги

Общая длина украинских дорог 430 тыс. км. Ими можно больше 10 раз охватить Землю по экватору. Но 95% дорог страны не соответствуют нормам.

"Укравтодор" не отвечает за ремонт всех путей. 250 тыс. км – это улицы и дороги населенных пунктов. Их должны ремонтировать местные власти. И если автомобиль получит повреждение из-за ямы в населенном пункте – можно идти в суд и требовать компенсацию.

Еще 170 тыс. км – дороги общего пользования. Это трассы, которые соединяют населенные пункты. Дороги общего пользования в Украине делятся на международные, национальные и местные.

"Укравтодор" передал местные дороги регионам. Это 123 тыс. км, и теперь за них отвечают облгосадминистрации. Ведомство отвечает только за остальные 46,9 тыс. км.

Фото: А. Бойко

Дорожники ремонтируют трассы за счет Дорожного фонда, а он наполняется из акцизного сбора, ввозной пошлины на нефтепродукты, импортные машины и шины. Пока в фонд поступает половина этих налогов. С 2019 года на трассы направят 75%, в 2020 году – 100% средств. Для сравнения, в этом году в фонде будет 33 млрд гривен. В 2020 – 75,9 млрд грн.

60% средств из Фонда идет на дороги государственного значения, за которые отвечает "Укравтодор". 35% – на трассы местного значения. Местные власти сами решают, какие дороги лучше отремонтировать в первую очередь. Еще 5% из Фонда идут на финансирование мер безопасности на дорогах.

Всего до 2022 года на дороги потратят 300 млрд грн, говорит премьер-министр Владимир Гройсман. Этой суммы хватит, чтобы отремонтировать более 50% дорог, считает он.

Украине нужно отказываться от асфальтобетонных дорог

Асфальтобетонные дороги быстро изнашиваются. На девятый год эксплуатации асфальтным трассам нужен капитальный ремонт. Но есть цементобетонные дороги, которые можно не ремонтировать 20 лет.

В Европе треть новых дорог – цементобетонные. В Украине таких трасс – 1,4%. При этом для строительства и ремонта асфальтобетонных дорог нужен битум. Украина его импортирует из Беларуси и России, хотя материалы для цементобетонного дорожного покрытия производятся в Украине.

Фото: Е. Перепелица

По стоимости бетонные дороги не дороже асфальтных. Но обслуживать их на 40% дешевле. Новой асфальтной дороге нужен профилактический ремонт, еще через шесть – капитальный. Бетонную дорогу нужно ремонтировать только через 20 лет.

На дороге Киев-Ковель-Ягодин уже есть 150 км из цементобетона. Еще 24 км – по маршруту Киев-Чоп. С 2003 года этот участок ни разу не ремонтировали – в этом нет потребности.

К тому же, такие дороги выдерживают больший вес, чем асфальт. А в темное время суток цементобетон лучше отражает свет, тогда как асфальтобетон его поглощает. По устойчивости и сцеплению с дорогой бетон также более стабильный материал, чем асфальт. К слову, взлетные полосы аэродромов делают из цементобетонна, а нагрузки там выше, чем на автодорогах.

Почти 90% дорожных работ государство не контролирует

Государство не контролирует качество текущего среднего ремонта дорог. В 2017 году 87% работ на дорогах – это текущий средний ремонт, говорит Наталья Форсюк, директор Национального секретариата CoST Ukraine.

Дело в том, что дороги после капитального ремонта сдаются в эксплуатацию – их принимает госкомиссия. Госконтроля после текущего среднего ремонта нет – качество работы проверяет заказчик, например, областная служба автодорог.

Фото: А. Яремчук

При этом дорога после ремонта участками прочнее не становится. Большинство трасс в Украине построили в 60-90-х годах по старым нормативам. Они рассчитаны на нагрузку в 7,5 тонны на ось, сегодня же норматив нагрузки в Украине – 11,5 тонны.

От ямочного ремонта планируют отказаться в 2020 году. Такой ремонт относиться к аварийному. Но в Украине большинство дорог ремонтируют ямочным ремонтом. Отказаться от ямочного ремонта – одна из задач "Укравтодора". Но пока не хватает денег на полноценный ремонт, латание ям позволяет обеспечивать безопасность на дорогах.

От текущего среднего ремонта в Украине планировали отказаться раньше, с введением нового классификатора в 2018 году. Но, как и полный запуск Дорожного фонда, решение отложили до 2020-го.

Можно построить платные дороги

Строить платные дороги в Украине теперь разрешает закон. Речь о концессионных дорогах – это новые трассы, построенные с нуля частным инвестором. Платной трассой лет 25-50 будет владеть только компания-строитель. Затем дорога перейдет государству. При этом концессионер может брать деньги за проезд по своей дороге. Также компания может зарабатывать на своей придорожной инфраструктуре: заправках, СТО, кафе и так далее.

Платная дорога обычно короче на 50-100 км из одного пункта в другой, и на автобане разрешается более высокая скорость движения.

Фото: Ю. Кузнецов

При этом концессионная дорога может строиться только параллельно существующей бесплатной альтернативе. Законодательно в Украине разрешено строить дороги частным инвесторам.

Строительство платной дороги выгодно, если по маршруту в сутки проходит не меньше 20 тыс. автомобилей. Такой трафик есть только возле городов-миллионников.

Концессионные дороги – это небольшие трассы, поскольку их строительство дорогое. Например, в Украине сейчас рассматривают два варианта платных дорог: Киев-Белая Церковь и Львов-Краковец. По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, платные дороги в Украине начнут строить не раньше 2019 года. Примерная стоимость проезда по платной трассе будет 4,5 евро.