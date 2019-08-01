По мнению представителей многих отраслей, повышение цен за перевозки приведет к росту цен на товары

Украинские предприятия выступили против повышения тарифов "Укрзализныци" 2019-08-01T21:20:00+03:00 Транспорт По мнению представителей многих отраслей, повышение цен за перевозки приведет к росту цен на товары

Остановить рост тарифов на перевозку грузов поездами требуют украинские предприятия.

На совещании в Госрегуляторной службе рассматривали инициативу "Укрзализныци" по внедрению автоматической индексации тарифов. Участники встречи такое предложение раскритиковали и отклонили, так как это может разрушить экономику страны.

К тому же последнее повышение этих же тарифов было весной.

Чем больше будут расти цены на промышленные товары, тем больше должны дорожать и грузовые перевозки. Такую новую схему повышения тарифов предлагает "Укрзализныця". Но это предложение не подержали на совещании в Государственной регуляторной службе. Тарифы последний раз поднимали на 14% в апреле. И тогда "Укрзализныця" обещала не пересматривать тарифы год. В то же время растут другие "ценники", в частности, плата за пользование вагонами.

"С 2013 года по сегодня тарифы выросли в три раза. А скажите, разве выросли грузоперевозки? Да нет – они ежегодно падают. Как-то улучшилось качество оказываемых услуг? Да ничего подобного", – говорит президент Союза химиков Украины Алексей Голубов.

Автоматическая индексация от "Укрзализныци" может привести к падению экономики страны – говорят эксперты.

"Это снижение производства на 0.5 процента и сокращение рабочих мест на 52 тыс. человек. Сокращение производства приведет к снижению налогов — мы это оцениваем в 3,9 млрд. гривен", – говорит заместитель директора ГП "Укрпромвнешэкспeртиза" Сергей Поважнюк.

Впрочем, представители "Укрзализныци" на совещании от своего предложения не отказываются: хотят, чтобы предприятие зарабатывало больше.

"Нам нужно садиться и разговаривать, в первую очередь – с представителями государства, по поводу того, как видится финансирование всех видов перевозок, каким образом в этом отношении будет сформирована государственная политика", – говорит директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев.

Учитывая критику участников встречи, Госрегуляторная служба не дает зеленый свет автоматической индексации, то есть очередному повышению тарифов на грузовые перевозки. Вместо этого предлагает создать новую контрольную структуру, которая, в частности, будет отслеживать и тарифные вопросы.

"Мы считаем, что это должно быть создание независимого регулятора, о котором мы уже десять лет говорим. И если в других сферах они были созданы, то по регулированию на транспорте, особенно на железнодорожном, такой регулятор десять лет не создается, и это — проблема", – заявляет председатель Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина.

Эту и другие предложения участники рабочей группы за месяц должны обобщить в обращении к новому парламенту и будущему правительству.

Если "Укрзализныця" сможет добиться автоматической индексации, то повышение тарифов она будет проводить без согласований с бизнесом и чиновниками. За этот рост в конце концов заплатит каждый украинец. Потому что железная дорога перевозит почти все товары, которые украинские граждане потом видят на полках магазинов.

Кроме того, с 8 июля УЗ открывает продажу билетов на ряд популярных поездов внутреннего и международного сообщения, а также беспересадочные вагоны за 60 дней до даты их отправления.

Также наши журналисты узнали, как вернуть деньги, если в вагоне поезда не работает кондиционер:

Также стало известно, сколько пассажиров перевозит "Укрзализныця" в день.

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