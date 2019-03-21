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Украинские трассы оборудуют шумовой разметкой

Сегодня, 13:34

Шумовая разметка – это некие неровности на дороге, которые при наезде на них создают шум и вибрацию

Шумовая дорожная разметка. Фото: МВД РФ
Шумовая дорожная разметка. Фото: МВД РФ.
Украинские трассы оборудуют шумовой разметкой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/38f/56d/5c938f56d42cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/38f/56d/5c938f56d42cd.jpg Транспорт Шумовая разметка - это некие неровности на дороге, которые при наезде на них создают шум и вибрацию

На украинских трассах, в частности, на дорогах высшей категории (I-II), предлагают устанавливать фрезерованную шумовую дорожную разметку. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе. 

"Шумовая разметка – это действительно недорогой и эффективный способ повышения безопасности движения и уменьшения количества авто, которые вовлекаются в дорожно-транспортные аварии. Например, если человек долго находится за рулем и начинает засыпать, такие шумовые полосы могут спасти жизнь. Поэтому при обновлении СНиП по дорогам общего пользования мы прописали целесообразность устройства таких полос на крупнейших трассах – дорогах I-II категории", – отметил Парцхаладзе.

Отметим, что впервые шумовые полосы появились в США в середине 50-х годов прошлого века и по принципу своего действия напоминают "лежачих полицейских". Они представляют собой искусственные неровности, которые, в зависимости от назначения, оборудуются вдоль или поперек дороги. Во время наезда на них водитель автомобиля начинает чувствовать существенную вибрационное и шумовое воздействие, что, в свою очередь, способствует повышению внимания на дороге. 

Заместитель министра отметил, что такие шумовые разметки, кроме США, также широко применяются в Германии, Канаде, Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии и во многих из этих стран являются обязательными при проектировании новых дорог.

"Применение шумовых полос позволяет добиться значительного снижения уровня аварийности на дорогах, как минимум в 2 раза. Мы также должны внедрять такие действенные европейские решения и практики повышения безопасности движения на трассах", – добавил Парцхаладзе.

Трасса Киев – Одесса, ямочный ремонт которой обойдется в 135 млн гривен, разрушается из-за плохого качества дорожных работ, выполненных в прошлые годы. Такие сведения получены по результатам обследования автомобильных дорог, основные строительные работы по которым были выполнены в предыдущие годы, заявил и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак.

Как сообщалось, Кабмин планирует в 2019 году потратить на улучшение дорожного покрытия рекордные 56 млрд грн (в 2018 г. было 42,5 млрд грн). Кроме того, местные власти в Украине получат 15 млрд гривен на ремонт дорог.

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Тег дорога, трасса, разметка, шум

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УНН

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