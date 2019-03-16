Украинские водители попадают в ДТП из-за ям на дорогах: что делать

Специалисты советуют добиваться компенсации за нанесенный ущерб

Украинские водители попадают в ДТП из-за ям на дорогах: что делать 2019-03-16T08:12:00+02:00 Транспорт Специалисты советуют добиваться компенсации за нанесенный ущерб

На днях на трассе Киев – Одесса из-за разорванного колеса перевернулось легковое авто. Львиная доля подобных происшествий случается из-за выбоин, которыми изобилуют украинские дороги после зимы.

Как рассказывает пострадавший водитель Юрий, когда он попал в яму, было уже темно, потому и не успел вовремя затормозить.

"Удар сильный, я вышел из машины - колесо правое порвал, оно сдулось. Два колеса с левой стороны в таком же состоянии. Я остановился, вызывал полицию, позвонил страховому агенту и стал ждать помощи", – рассказал Юрий.

Автомобиль был застрахован и выплаты в 46 тысяч гривен хватило на ремонт. Но Юрий отмечает – если бы яма была больше, а скорость автомобиля выше, ситуация могла закончится летально. С этим согласен эксперт Даниэль Файд. По его совам, главная опасность от выбоин заключается в том, что автомобиль сразу становится неуправляемым.

"Если говорить о скорости 100 км в час, машину начинает заносить очень сильно. В таком случае водителю главное резко не тормозить и не делать резких движений", – советует специалист.

Он отмечает: кроме соблюдения скоростного режима на разбитых дорогах, необходимо обязательно пользоваться ремнями безопасности.

"Хотя бы на 60% это страхует от смертельного ДТП. Когда машину трясет, а человек зафиксирован, его не будет толкать вперед. При столкновении человек без ремня может летать по салону и удариться об стекло", – говорит Файд.

Кроме того, если ДТП из-за выбоин все же произошло, следует добиваться компенсации за нанесенный ущерб. Правозащитник Сергей Кириленко уверен, что это возможно, хоть и трудно.

"В первую очередь мы вызываем полицию, медиков, фиксируем каждое действие. Полиция должна зафиксировать состояние дороги. Самом тоже нужно сфотографировать или показать на видео, какая была дорожная ситуация. Многое зависит от того, как составлены документы", – поясняет Кириленко.

Напомним, украинцев возмущает, что после зимы дороги в стране покрываются ямами. Из-за этого чиновники предложили изменить состав дорожного покрытия и нормы строительства трасс. Впрочем, в "Укравтодоре" к такой инициативе отнеслись критически.

Как известно, всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения в Украине в 2019 году предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости Украины. Однако для восстановления всех автомобильных путей нужно более триллиона гривен – столько составляет доходная часть всего госбюджета бюджета-2019. Кроме того, на капремонт всех украинских дорог государственного значения нужно 59 лет.

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