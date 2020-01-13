Украинский лоукостер изменил правила перевозки багажа

Изменения коснулись возраста детей, которых можно отправлять в путешествие без родственников, перевозки животных, ручной клади и спортинвентаря

Фото: facebook.com/skyup.aero

Авиакомпания SkyUp, которая в декабре запустила сразу четыре новых рейса из Харькова, с 16 января будет применять новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Изменения коснулись тарифов Standard и Flex, где ввели ограничения по сумме измерений. Суммарно размеры багажа не должны превышать 158 см, вес одной единицы должен составлять не более 23 кг. Если багаж оформляется на ребенка до 2 лет, то его нынешние нормы должны не превышать 10 кг веса и 115 см в сумме измерений (только для этих двух тарифов).

По новой методике будут оценивать и ручную кладь. Требования к весу и размерам остались прежними – 7 кг и 55 х 40 х 20 см, но теперь у авиакомпании появились иные требования к дополнительным единицам ручной клади.

"Общий вес дополнительных предметов, кроме еды для детей, не должен превышать 3 кг и параметры 35 х 20 х 10 см. Питание для ребенка – вес до 5 кг, параметры 40 х 30 х 20 см". Покупка дополнительного места ручной клади (до 5 кг, 55 х 40 х 20 см) обойдется в 25 евро", – заявили в SkyUp.

Нестандартный багаж, перевозимый в салоне, теперь не должен превышать 75 кг (ранее – 80 кг), а его размеры – 40 х 55 х 115 см. Стоит эта услуга при оформлении на сайте 40 евро, в аэропорту – 60 евро.

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В авиакомпании несколько смягчили требования к спортивному инвентарю. В новых правилах увеличили сумму измерений – до 330 см (раньше было 300 см). Причем перевезти инвентарь можно и бесплатно, если его общий вес вместе с багажом не превышает 23 кг. В ином случае за его транспортировку придется доплатить – 25 или 50 евро (цена зависит от того, была ли заказана услуга заранее на сайте или же оформлена в аэропорту).

Новации появились и в правилах перевозки детей. SkyUp увеличила возраст, в котором можно отправить в рейс ребенка без сопровождения в пределах Украины. Теперь эта услуга доступна только для детей, которым исполнилось пять лет (раньше речь шла о двухлетнем возрасте ребенка). За границу детей без сопровождения можно отправлять в возрасте от 5 до 16 лет (раньше – от 2 до 16). Услуга сопровождения несовершеннолетнего ребенка обойдется в 50 евро.

Новые правила коснулись и нюансов перевозки животных. Ранее в SkyUp разрешали брать в салон "мелких животных". Однако сейчас в компании уточнили, что позволят провозить в салоне только кошек и собак. Правда, в новых правилах прописали, что разрешенный вес животного вместе со средством транспортировки увеличится с 7 до 8 кг. Также дали четкое определение размеров контейнера для перевозки животного – 50 х 40 х 20 см. В багажном отделении авиакомпания разрешает транспортировать животных весом до 23 кг с клеткой, параметры которой должны составлять до 310 см в сумме трех измерений.

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За перевозку животных придется заплатить дополнительно – в салоне от 40 до 50 евро (зависит от того, оформлена ли услуга заранее на сайте или же приобретается в аэропорту). В багажном отделении стоимость перевозки животного составит от 80 до 100 евро.

В новых правилах появилось ограничение возможности смены даты вылета в личном кабинете. Сервисом можно воспользоваться бесплатно в рамках тарифа Economy Flex и за 50 евро – в рамках Economy Standard не менее чем за 12 часов до вылета, кроме рейсов в Зальцбург и Коломбо.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что SkyUp заявила о планах запустить два новых рейса из Одессы. Самолеты лоукостера будут летать с мая 2020 года в популярные у туристов города – в Ларнаку (Кипр) и Батуми (Грузия).

Мы сообщали о том, что SkyUp в следующем году откроет из Львова еще четыре новых рейса. Так, с лета 2020 года компания будет выполнять рейсы из Львова в Ираклион, Батуми, Бургас и Барселону.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что SkyUp за год увеличила пассажиропоток в четыре раза.

Новости "Сегодня" также разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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