Украинский лоукостер начал летать в Израиль: озвучена цена билетов

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В воскресенье, 24 ноября, авиакомпания SkyUp, которая ранее открыла рейсы в Чехию, выполнила первый рейс по маршруту Львов – Тель-Авив. Об этом говорится в сообщении компании. Таким образом, перевозчик начал осуществлять полеты в Израиль.

"24 ноября из Львова был выполнен первый рейс в Тель-Авив, которым SkyUp начинает полетную программу в Израиль. Аэропорт прилета – "Бен-Гурион", – собщили в SkyUp.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Цена билета без багажа в одну сторону стартует от 2343 грн, с багажом – от 3020 грн.

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Как известно, стоимость билета на самолет зависит от многих факторов, начиная от популярности направления и даты вылета и заканчивая политикой компании. Чтобы наверняка сэкономить, билеты лучше покупать заранее. Согласно последней аналитике известного сайта-агрегата Momondo, из Киева стоит бронировать билеты за 53 дня до поездки, а вот при броне за 15 дней – получится дороже всего.

Лучший день для вылета – воскресенье, а худший по ценам – суббота. Также дешевле всего летать после обеда, тогда удастся сэкономить до 25%, а вот вечерние билеты самые дорогие.

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