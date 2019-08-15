Украинский лоукостер начнет летать в Турин: названа цена билетов

Фото: SkyUp Airlines / Facebook

Украинский лоукостер SkyUp, который открывает три новых рейса в Чехию, с 12 декабря 2019 года также запускает новый рейс из Киева в итальянский Турин. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Рейс назначается на период зимней навигации 2019-2020 годов. Он будет выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Стоимость билетов стартует от 1410 гривен. Продажа билетов открыта с сегодняшнего дня, 15 августа.

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"Мы разрабатываем нашу полетную программу, учитывая запрос рынка и специфику сезона. Сегодня мы открываем продажу билетов на рейсы Киев – Турин в ответ на пожелания украинцев отдыхать на горнолыжных курортах", – отметил Евгений Хайнацкий, генеральный директор авиакомпании SkyUp Airlines.

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Как сообщалось, ранее все рейсы SkyUp в аэропорту "Одесса" перевели в новый терминал. На первом этаже нового терминала расположена регистрационная зона, на третьем – контроль авиационной безопасности и зал вылета.

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Новости "Сегодня" разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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