Лоукостер обновил список чартеров для эвакуации украинцев

Лоукост-авиакомпания SkyUp обновила список специальных рейсов на 24-28 марта, которые осуществляются для эвакуации украинцев из-за границы в условиях остановки пассажирского авиасообщения на время карантина.

Так, на 24 марта запланированы следующие направления: Прага, Берлин, Мюнхен, Париж (Бове), Лондон, Франкфурт, Аликанте, Стокгольм, Загреб, Стамбул, Дубай, Дюссельдорф, Коломбо, Мале, Лиссабон, Дели, Вена.

Также назначены рейсы на:

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25 марта – Прага, Ереван, Париж (Бове), Тенерифе, Малага, Берлин, Гамбург. Стамбул, Хельсинки, Копенгаген, Мюнхен, Доха, Дели, Варшава.

26 марта – Прага, Дюссельдорф, Франкфурт, Лондон, Берлин, Мюнхен, Гамбург, Ларнака, Стамбул, Неаполь, Тель-Авив, Париж (Бове), Алматы.

27 марта – Анталия, Прага, Франкфурт, Берлин, Стокгольм, Таллинн, Париж (Бове), Стамбул, Лондон.

28 марта – Прага, Париж (Бове), Берлин, Дюссельдорф.

Рейсы из других городов будут выполняться при необходимости после получения информации о наличии там граждан, которые хотят вернуться в Украину. Рейсы из Киева будут выполняться без пассажиров, кроме рейсов в Прагу, Тбилиси, Париж (Бове), Ларнаку, Цюрих, Берлин, Мадрид, Неаполь. На эти рейсы могут купить билеты иностранцы.

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В стоимость билета входит перевозка единицы зарегистрированного багажа весом до 23 кг. Приобрести его можно на сайте компании.

Напомним, ранее также сообщалось, что Кабмин активно общается с иностранными перевозчиками, которым Госавиаслужба разрешила выполнить те рейсы в Украину, на которые уже проданы билеты, так как украинские граждане могут въезжать в страну без ограничений.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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