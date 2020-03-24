Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,11
30,25

Лоукостер обновил список чартеров для эвакуации украинцев

24 марта, 15:27

Ксения Капустинская

Рейсы запланированы до 28 марта включительно

Лоукост-авиакомпания SkyUp обновила список специальных рейсов на 24-28 марта, которые осуществляются для эвакуации украинцев из-за границы в условиях остановки пассажирского авиасообщения на время карантина.

Так, на 24 марта запланированы следующие направления: Прага, Берлин, Мюнхен, Париж (Бове), Лондон, Франкфурт, Аликанте, Стокгольм, Загреб, Стамбул, Дубай, Дюссельдорф, Коломбо, Мале, Лиссабон, Дели, Вена.

Также назначены рейсы на:

Реклама

  • 25 марта – Прага, Ереван, Париж (Бове), Тенерифе, Малага, Берлин, Гамбург. Стамбул, Хельсинки, Копенгаген, Мюнхен, Доха, Дели, Варшава.
  • 26 марта – Прага, Дюссельдорф, Франкфурт, Лондон, Берлин, Мюнхен, Гамбург, Ларнака, Стамбул, Неаполь, Тель-Авив, Париж (Бове), Алматы.
  • 27 марта – Анталия, Прага, Франкфурт, Берлин, Стокгольм, Таллинн, Париж (Бове), Стамбул, Лондон.
  • 28 марта – Прага, Париж (Бове), Берлин, Дюссельдорф.

Рейсы из других городов будут выполняться при необходимости после получения информации о наличии там граждан, которые хотят вернуться в Украину. Рейсы из Киева будут выполняться без пассажиров, кроме рейсов в Прагу, Тбилиси, Париж (Бове), Ларнаку, Цюрих, Берлин, Мадрид, Неаполь. На эти рейсы могут купить билеты иностранцы.

В тренде
В Украине дорожают "антивирусные" продукты

В стоимость билета входит перевозка единицы зарегистрированного багажа весом до 23 кг. Приобрести его можно на сайте компании.

Напомним, ранее также сообщалось, что Кабмин активно общается с иностранными перевозчиками, которым Госавиаслужба разрешила выполнить те рейсы в Украину, на которые уже проданы билеты, так как украинские граждане могут въезжать в страну без ограничений.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эвакуация рейсы авиа эвакуация украинцев лоукостер SkyUp

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине закроют метро: заявление Зеленского
В Украине закроют метро: заявление ЗеленскогоПолитика
Кличко: В Киеве с 23 марта останавливают весь общественный транспорт
Кличко: В Киеве с 23 марта останавливают весь общественный транспортТранспорт
Закрытие метро в Киеве: Зеленский прокомментировал новые ограничения
Закрытие метро в Киеве: Зеленский прокомментировал новые ограниченияПолитика
В Украине запретили все пассажирские перевозки с 18 марта
В Украине запретили все пассажирские перевозки с 18 мартаТранспорт
В Одессе 80% маршруток не ходят, в городе транспортный коллапс: фото
В Одессе 80% маршруток не ходят, в городе транспортный коллапс: фотоОдесса
Карантин в Украине:
Карантин в Украине: "Укрзализныця" сообщила, как будут курсировать поездаТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...