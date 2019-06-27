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Украинский лоукостер отменил рейсы в Полтаву: названа причина

27 июня, 16:15

SkyUp может возобновить полеты в аэропорт "Полтава" при одном условии

Фото: skyup.aero
Фото: skyup.aero.

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp, из-за лицензии которой разгорелся скандал, прекратила полеты в Полтаву. Как объяснил перевозчик, такое решение приняли из-за неудовлетворительного состояния взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта.

"После первых рейсов из Полтавы, техники компании обнаружили, что покрытие взлетной полосы негативно влияет на работу самолетов SkyUp" – отметили в компании.

В апреле SkyUp создала инспекционную комиссию, чтобы оценить состояние ВПП, которое, как оказалось, не соответствует требованиям для эксплуатации судов лоукостера. В компании также отметили, что SkyUp может возобновить полеты в аэропорт "Полтава" только после проведения качественного ремонта покрытия и повторной инспекционной комиссии, которая даст заключение, что полеты в аэропорт на Boieng 737-700 или Boieng 737-800 возможны без вреда для самолетов.

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Кроме того, авиакомпания решила уменьшить частоту полетов из регионов Украины. Причина – недостаточная динамика загрузки на первых рейсах. При этом SkyUp уверяет, что не "уходит" из региональных аэропортов.

"Речь идет об оптимизации – мы просто уменьшили частоту полетов. И речь шла только о весенне-летнем периоде", – уточнили в компании.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались в том, что изменит появление бюджетного авиаперевозчика SkyUp и сможет ли он действительно функционировать как лоукостер в украинских реалиях.

Кроме того, эксперты объяснили, как лоукостеры "накручивают" цены билетов за счет "дополнительных" услуг:

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Тег аэропорт, Полтава, полеты, авиа, авиакомпания, ВПП, SkyUp

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Источник:

Интерфакс-Украина

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