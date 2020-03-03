Украинский лоукостер отменяет рейсы из-за коронавируса

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp с 5 марта приостановит все полеты в итальянский Турин в связи с распространением коронавируса, первый случай заражения которым зафиксирован в Украине. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"По поводу Италии у нас есть планы. В этом году полетная программа предполагает более 10 направлений из Киева и регионов. Но мы не можем игнорировать текущую ситуацию и обеспокоенность людей, поэтому сокращаем авиасообщение со страной до нормализации ситуации", - заявил генеральный директор SkyUp Airlines Евгения Хайнацкого.

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В SkyUp уточнили, что предварительно отмена будет действовать до 25 октября. Пассажирам, которые уже купили билеты на отмененные рейсы, теперь придется обратится за возвратом средств или обсудить с перевозчиком возможность перебронирования на альтернативные рейсы.

Напомним, 3 марта украинское правительство запустило специальный портал, посвященный коронавирусу и распространению инфекции в стране и остальном мире. Во избежание распространения фейков, авторы сайта рекомендуют следить за обновлениями на сайтах Минздрава, Кабмина, Центра общественного здоровья и Всемирной организации здравоохранения, а тем, кто оказался за границей и нуждается в помощи, – связаться с посольством Украины в стране своего пребывания.

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