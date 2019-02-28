Украинский лоукостер "переезжает" в "Борисполь"

Авиакомпания SkyUp будет пользоваться расконсервированным терминалом F

Фото: SkyUp / Facebook.

Украинский лоукостер "переезжает" в "Борисполь" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7f5/887/5c77f5887ca1c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7f5/887/5c77f5887ca1c.jpg 2019-02-28T16:54:00+02:00 Транспорт Авиакомпания SkyUp будет пользоваться расконсервированным терминалом F

Украинский лоукостер SkyUp, который в в 2019 году откроет семь новых международных направлений, меняет базовый аэропорт с "Киева" ("Жуляны") на "Борисполь". Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Уже с 31 марта самолеты авиаперевозчика будут базироваться в расконсервированном терминале F аэропорта "Борисполь".

В SkyUp уточнили, что это не повлияет на график полетной программы - рейсы будут выполнять без существенных изменений. В "Борисполь" рейсы перенесут постепенно.

Напомним, терминал "F", построенный в 2010 году, прекратил работу в 2013 году. После начала работы в Украине крупнейшего лоукостера Ryanair международный аэропорт "Борисполь" решил расконсервировать этот терминал. Кроме того, терминал B, построенный в 1965 году и значительно расширенный в 2006-2011 годы, закрыт с 2014 года. При этом концепция развития аэропорта до 2045 года предусматривает снос терминала "B".

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, что изменит появление бюджетного авиаперевозчика SkyUp, и сможет ли он действительно функционировать как лоукостер в украинских реалиях.

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