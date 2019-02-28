Украинский лоукостер "переезжает" в "Борисполь"
Авиакомпания SkyUp будет пользоваться расконсервированным терминалом F
Украинский лоукостер SkyUp, который в в 2019 году откроет семь новых международных направлений, меняет базовый аэропорт с "Киева" ("Жуляны") на "Борисполь". Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
Уже с 31 марта самолеты авиаперевозчика будут базироваться в расконсервированном терминале F аэропорта "Борисполь".
В SkyUp уточнили, что это не повлияет на график полетной программы - рейсы будут выполнять без существенных изменений. В "Борисполь" рейсы перенесут постепенно.
Напомним, терминал "F", построенный в 2010 году, прекратил работу в 2013 году. После начала работы в Украине крупнейшего лоукостера Ryanair международный аэропорт "Борисполь" решил расконсервировать этот терминал. Кроме того, терминал B, построенный в 1965 году и значительно расширенный в 2006-2011 годы, закрыт с 2014 года. При этом концепция развития аэропорта до 2045 года предусматривает снос терминала "B".
Ранее сайт "Сегодня" разбирался, что изменит появление бюджетного авиаперевозчика SkyUp, и сможет ли он действительно функционировать как лоукостер в украинских реалиях.
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