Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,99
30,73
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости транспорта

Украинский лоукостер "переезжает" в "Борисполь"

Сегодня, 16:54

Авиакомпания SkyUp будет пользоваться расконсервированным терминалом F

Фото: SkyUp / Facebook
Фото: SkyUp / Facebook.
Украинский лоукостер "переезжает" в "Борисполь" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7f5/887/5c77f5887ca1c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7f5/887/5c77f5887ca1c.jpg Транспорт Авиакомпания SkyUp будет пользоваться расконсервированным терминалом F

Украинский лоукостер SkyUp, который в в 2019 году откроет семь новых международных направлений, меняет базовый аэропорт с "Киева" ("Жуляны") на "Борисполь". Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Уже с 31 марта самолеты авиаперевозчика будут базироваться в расконсервированном терминале F аэропорта "Борисполь". 

В SkyUp уточнили, что это не повлияет на график полетной программы -  рейсы будут выполнять без существенных изменений. В "Борисполь" рейсы перенесут постепенно.

Напомним, терминал "F", построенный в 2010 году, прекратил работу в 2013 году. После начала работы в Украине крупнейшего лоукостера Ryanair международный аэропорт "Борисполь" решил расконсервировать этот терминал. Кроме того, терминал B, построенный в 1965 году и значительно расширенный в 2006-2011 годы, закрыт с 2014 года. При этом концепция развития аэропорта до 2045 года предусматривает снос терминала "B".

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, что изменит появление бюджетного авиаперевозчика SkyUp, и сможет ли он действительно функционировать как лоукостер в украинских реалиях.  

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Борисполь, аэропорт, терминал F, лоукост, лоукостер, SkyUp

Вы сейчас просматриваете новость " Украинский лоукостер "переезжает" в "Борисполь"". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ryanair и Wizz Air оштрафовали за "драконовские" правила по ручной клади

22 февраля, 11:33

Антимонопольщики в Италии пришли к выводу, что лоукостеры обманывают потребителей

Лоукостер открывает два новых рейса из Украины в Грецию

19 февраля, 12:47

Полеты будут осуществляться по два раза в неделю по каждому из направлений

Ryanair работает в убыток: авиакомпания анонсировала изменения в руководстве

5 февраля, 08:12

Председатель совета директоров покинет Ryanair летом 2020 года, проработав в компании более 20 лет

"Победа", которая не смогла: российский лоукостер прекращает рейсы в Финляндию

27 января, 15:55

Рейсы из Москвы в Хельсинки закрывают спустя всего полгода после первых полетов

Стали известны новые причины развода Ани Лорак

Израильский концерн показал видео испытаний "убийцы С-300"

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Алина Гросу рассказала о предстоящей свадьбе

Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку

Киевлян завалят письмами из налоговой

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Беглый украинский депутат попросил РФ начать наступление на Киев

Экс-жена Джигарханяна и ее молодой любовник показали общее фото

Пенсии по 15 тыс. грн: сколько получат украинцы после реформы
Загрузка...

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

Вчера, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

Помощь с работой и новые соцстандарты: как правительство хочет бороться с бедностью

26 февраля, 07:51

Годовой план выполнения "Стратегии по преодолению бедности" включает пересчет прожиточного минимума и развитие услуг для жителей села

Какой будет пленарная неделя Верховной Рады: язык, учения, военкоматы

26 февраля, 07:38

Заложникам хотят назначить выплаты, а Кабмин хочет штрафов на выборах

От чего больше всего испытывают стресс украинцы: результаты исследования

26 февраля, 06:54

Мужчины страдают от безработицы, а женщины — от несправедливости

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

В Украине изменят правила перевозки денег через границу

Евровидение-2019: MARUV сделала громкое заявление