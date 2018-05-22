Украинский лоукостер подал заявки на рейсы: куда будет летать SkyUp

Новая украинская бюджетная авиакомпания SkyUp, которая уже начала полеты, подала заявки в Госавиаслужбу на получение с 1 июня прав на первые внутренние и международные маршруты.

Авиаперевозчик просит разрешить ему совершать внутренние регулярные рейсы из Киева, Харькова и Львова в Одессу.

В числе международных направлений, которые запросил SkyUp, значатся маршруты из Киева в Барселону, Ларнаку, Римини, Аликанте, Пальма-де-Майорку, Батуми, Бургас, Варну, Тенерифе, Тирану, из Харькова в Барселону, Ларнаку, Римини и Бургас, из Львова в Барселону и Ларнаку, из Запорожья в Барселону, а также из Одессы в Барселону, Римини, Ларнаку.

Помимо этого, SkyUp подал заявки для получения прав на выполнение чартерных международных рейсов из Киева в Анталью, Даламан, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Тиват, Тирану, Батуми, Монастир, из Харькова в Анталью, Даламан, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Тиват, из Львова в Анталью, Даламан, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Тиват, из Одессы в Анталью, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Тиват, из Черновцов в Анталью, из Винницы в Анталью, из Херсона в Анталью, из Запорожья в Анталью, Шарм-эль-Шейх и Тиват.

Авиакомпания SkyUp получила сертификат эксплуатанта, которые дает право на выполнение полетов, вечером 16 мая. Первый коммерческий рейс авиаперевозчик совершил 21 мая из киевского аэропорта "Жуляны" на египетский курорт Хургаду.

В настоящее время флот компании состоит из двух Boeing 737-800 2013 года выпуска, которые ранее эксплуатировались Malaysia Airlines.