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Украинский лоукостер продлил четыре популярных рейса: почем билеты

5 августа, 14:07

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Полеты будут осуществляться почти до конца октября, заверили в авиакомпании

Авиакомпания SkyUp, которая ранее отменила 28 международных рейсов из Украины, продлила летную программу для нескольких внутренних рейсов до 24 октября 2020 года.. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

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Речь идет о таких направления полетов:

  • Киев – Запорожье (шесть раз в неделю, кроме субботы);
  • Запорожье – Киев (шесть раз в неделю, кроме воскресенья);
  • Киев – Одесса (утренние рейсы – ежедневно, вечерний рейс – каждую пятницу);
  • Одесса – Киев (утренние рейсы – ежедневно, вечерний рейс – каждое воскресенье).

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В SkyUp сообщили, что билеты на рейсы до 24 октября уже есть в продаже. Стоимость билета без багажа в одну сторону стартует от 520 гривен.

Напомним, SkyUp Airlines открыла внутренние рейсы после жесткого карантина с 26 июня. Ранее все они были назначены по 15 сентября.

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Кроме того, Украина с 15 июня формально запустила международное авиасообщение. Но большинство стран, к примеру, в Евросоюзе пока оставили в силе ограничения для въезда. Как происходило восстановление регулярных полетов – смотрите в сюжете:

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транспорт Киев Одесса билеты Запорожье рейсы Украина авиа авиакомпания авиасообщение SkyUp

Источник: Сегодня

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