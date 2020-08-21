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Украинский лоукостер вводит платную регистрацию на рейсы: новые правила

21 августа, 16:35

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

У пассажиров все же останется возможность оформить посадочный талон бесплатно

Лоукост-авиакомпания SkyUp, которая ранее назначила новый рейс из Украины в Турцию, вводит платное оформление посадочных талонов в аэропортах на стойках регистрации.

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Правила обновятся с 1 сентября для рейсов по Украине и с 1 октября – для международных рейсов, сообщил авиаперевозчик. Стоимость оформления посадочного талона в аэропорту составит 18 евро в эквиваленте в национальной валюте.

Зарегистрироваться на рейс можно и бесплатно – онлайн в личном кабинете пользователя на сайте авиакомпании.

"Самостоятельное оформление занимает несколько минут, зато позволяет значительно ускорить прохождение аэропортовых процедур и сократить возможные очереди. Регистрация онлайн открывается за 48 часов и закрывается за 5 часов до вылета", - говорится в сообщении.

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При этом регистрация в аэропорту останется бесплатной для пассажиров чартерных рейсов.

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"Платная регистрация вводится для пассажиров регулярных рейсов. Чартерные пассажиры, как и раньше, смогут зарегистрироваться бесплатно как онлайн, так и в аэропорту", – уточнили в SkyUp.

Кроме того, для регулярных рейсов остаются группы пассажиров, освобожденные от оплаты за регистрацию:

  • люди старше 60 лет. Подтверждающий документ – паспорт.
  • лица, имеющие I и II группу инвалидности. Подтверждающий документ – удостоверение получателя государственной социальной помощи;
  • участники АТО/ООС. Подтверждающий документ – удостоверение участника АТО/ООС.

Напомним, также с 7 августа в Украине ввели авиационный сбор для пассажиров. Это предусмотрено законом о внесении изменений в Воздушный кодекс. С каждого пассажира, который летит в пределах Украины, взимается государственная пошлина в размере 0,5 доллара. На международных рейсах сумма составляет 2 доллара.

Ранее SkyUp отменил 28 международных рейсов из Украины. Всего в расписании авиакомпании SkyUp было более 50 международных направлений, сейчас отменена половина из них.

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Дело в том, что хотя Украина с 15 июня формально запустила международное авиасообщение, большинство стран, к примеру, в Евросоюзе оставили в силе ограничения для въезда. Как происходило восстановление регулярных полетов – смотрите в сюжете:

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регистрация онлайн авиа лоукостер SkyUp

Источник: Сегодня

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