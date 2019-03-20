Украинский лоукостер запускает новые рейсы в четыре страны

Четыре новых рейса будут осуществляться из Харькова и еще один – из Запорожья

Фото: skyup.aero.

Украинский лоукостер запускает новые рейсы в четыре страны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/215/314/5c9215314c6f5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/215/314/5c9215314c6f5.jpg 2019-03-20T12:35:00+02:00 Транспорт Четыре новых рейса будут осуществляться из Харькова и еще один – из Запорожья

Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines в мае и июне запустит новые регулярные рейсы из Харькова и Запорожья. Об этом сообщает пресс-служба лоукостера.

Рейсы из Запорожья в Барселону (Испания) открываются с 25 мая и будут выполняться дважды в неделю – по средам и субботам. Стоимость билетов – от 2875 гривен.

Из Харькова запускаются четыре рейса:

со 2 июня в Римини (Италия), рейсы по этому маршруту будут выполняться по воскресеньям, стоимость – от 2617 гривен;

с 25 мая в Барселону (Испания), перелеты будут осуществляться дважды в неделю – по средам и субботам, стоимость – от 3025 гривен;

с 30 мая в Ларнаку (Кипр), рейсы будут выполняться по четвергам, стоимость – от 2346 гривен;

со 2 июня в Кутаиси (Грузия), перелеты будут осуществляться по вторникам и пятницам, стоимость – от 2210 гривен.

Продажа билетов по этим направлениям открыта с 19 марта на сайте авиакомпании.

Напомним, в конце февраля 2019 года пресс-служба SkyUp сообщила, что авиакомпания меняет базовый аэропорт с "Киева" ("Жуляны") на "Борисполь" – с 31 марта самолеты авиаперевозчика будут базироваться в расконсервированном терминале F аэропорта "Борисполь".

В 2018 году "Сегодня" разбирались в том, что изменит появление бюджетного авиаперевозчика SkyUp и сможет ли он действительно функционировать как лоукостер в украинских реалиях:

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