Украинский лоукостер запускает новые рейсы в четыре страны
Четыре новых рейса будут осуществляться из Харькова и еще один – из Запорожья
Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines в мае и июне запустит новые регулярные рейсы из Харькова и Запорожья. Об этом сообщает пресс-служба лоукостера.
Рейсы из Запорожья в Барселону (Испания) открываются с 25 мая и будут выполняться дважды в неделю – по средам и субботам. Стоимость билетов – от 2875 гривен.
Из Харькова запускаются четыре рейса:
- со 2 июня в Римини (Италия), рейсы по этому маршруту будут выполняться по воскресеньям, стоимость – от 2617 гривен;
- с 25 мая в Барселону (Испания), перелеты будут осуществляться дважды в неделю – по средам и субботам, стоимость – от 3025 гривен;
- с 30 мая в Ларнаку (Кипр), рейсы будут выполняться по четвергам, стоимость – от 2346 гривен;
- со 2 июня в Кутаиси (Грузия), перелеты будут осуществляться по вторникам и пятницам, стоимость – от 2210 гривен.
Продажа билетов по этим направлениям открыта с 19 марта на сайте авиакомпании.
Напомним, в конце февраля 2019 года пресс-служба SkyUp сообщила, что авиакомпания меняет базовый аэропорт с "Киева" ("Жуляны") на "Борисполь" – с 31 марта самолеты авиаперевозчика будут базироваться в расконсервированном терминале F аэропорта "Борисполь".
В 2018 году "Сегодня" разбирались в том, что изменит появление бюджетного авиаперевозчика SkyUp и сможет ли он действительно функционировать как лоукостер в украинских реалиях:
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