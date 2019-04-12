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Украинский лоукостер запускает рейсы из Харькова в Париж

Сегодня, 15:23

Полеты будут осуществляться дважды в неделю

Фото: SkyUp / Facebook
Фото: SkyUp / Facebook.

Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines запускает с 11 июля 2019 года регулярные рейсы из Харькова в парижский аэропорт "Шарль де Голль". Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю – по вторникам и пятницам. Время в пути составить чуть более четырех часов.

Цена билетов на рейсы Харьков – Париж составит от 2714 гривен в одну сторону. Перевозчик уверяет, что предпродажа билетов уже стартовала.

В SkyUp также отметили, что рейсы в Париж станут для международного аэропорта "Харьков" абсолютно новым направлением.

Ранее также сообщалось, что SkyUp запустит новые регулярные рейсы из Харькова и Запорожья в мае и июне. Перевозки будут осуществляться в четыре страны.

Ранее "Сегодня" разбирались в том, что изменит появление бюджетного авиаперевозчика SkyUp и сможет ли он действительно функционировать как лоукостер в украинских реалиях.

Кроме того, эксперты объяснили, как лоукостеры "накручивают" цены билетов за счет "дополнительных" услуг:

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Тег цены, Харьков, Париж, рейсы, авиа, авиакомпания, SkyUp

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