Украинский лоукостер запускает рейсы между Киевом и Львовом, Одессой, Харьковом и Запорожьем

На 26 июня запланированы рейсы из Киева во Львов и Одессу

Авиакомпания SkyUp Airlines, которая ранее заявила о намерении летать из Киева в Германию и Чехию, а из Львова в Португалию, с 26 июня будет выполнять также и внутренние рейсы, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Первыми запустят рейсы из Киева во Львов, Одессу, Харьков и Запорожье.

В июле будут выполняться рейсы между Харьковом и Львовом, Харьковом и Одессой, Львовом и Одессой, а также Львовом и Херсоном.

Согласно нынешнему расписанию, 26 июня запланированы рейсы из Киева во Львов и Одессу, 29 июня – из Киева в Харьков и Запорожье, а также из Львова и Одессы в Киев, 30 июня – из Киева во Львов.

Кроме того, стартуют также продажи на рейсы с 1 июля по 15 сентября по направлениям:

Киев-Львов (ежедневно, кроме воскресенья), Львов-Киев (ежедневно, кроме субботы);

Киев-Одесса-Киев (ежедневно, 11 раз в неделю);

Киев-Харьков-Киев (ежедневно, кроме воскресенья);

Киев-Запорожье (ежедневно, кроме субботы), Запорожье-Киев (ежедневно, кроме воскресенья);

Харьков-Львов-Харьков (вторник, пятница, воскресенье);

Харьков-Одесса-Харьков (понедельник, среда, четверг, суббота);

Львов-Херсон-Львов (понедельник, четверг, суббота);

Львов-Одесса-Львов (вторник, пятница, воскресенье).

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Стоимость билетов осталась практически на том уровне, что и был до карантина, – цена на авиабилеты стартует от 500 грн в одну сторону без багажа.

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При этом в компании предупредили, что с 16 июля на некоторых рейсах возможны незначительные изменения в расписании.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Литва с июля может открыть некоторые маршруты за пределами Шенгенской зоны – с Украиной и Грузией.

Также мы рассказывали, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines включила Киев, Львов и Одессу в обновленный график полетов с 1 июля – той же даты, когда планируют открыть внешние границы ЕС.

Украина запустила международное авиасообщение с 15 июня. Но большинство стран Евросоюза пока оставили в силе ограничения для въезда. Как происходило восстановление регулярных полетов – смотрите в сюжете:

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