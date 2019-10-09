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Украинский лоукостер запускает зимние рейсы из Киева в Зальцбург

9 октября, 20:45

Билеты уже доступны на сайте авиакомпании

Фото: Международный аэропорт "Львов" / Facebook

Фото: Международный аэропорт "Львов" / Facebook

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp, анонсировавшая новые рейсы из Запорожья и Львова в Тель-Авив (Израиль), с 28 декабря 2019 года по 25 января 2020-го запустит рейсы из Киева в Зальцбург (Австрия). Об этом 9 октября написала пресс-служба лоукостера в Facebook.

Даты вылета из Киева – 28 декабря, а также 4, 11, 18 и 25 января.

"Билет можно приобрести только в оба конца, с возвращением за неделю: Киев – Зальцбург – Киев – от 6437 грн без багажа", – говорится в сообщении.

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Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании.

Новости "Сегодня" писали, что с 17 октября SkyUp запускает новые прямые регулярные рейсы в Чехию. Из Киева лоукостер будет летать в Пардубице, а из Харькова и Львова – в Прагу.

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Кроме того, с 12 декабря этот лоукостер запускает новый рейс из Киева в итальянский Турин. Он назначается на период зимней навигации 2019-2020 годов и будет выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Мы также разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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Киев Австрия авиа авиакомпания Зальцбург SkyUp

Источник: Сегодня

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