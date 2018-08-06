Украину признали одной лучших стран по логистике в регионе – Порошенко

Украина стала одной из лучших стран в своем регионе по показателю логистической эффективности. Об этом со ссылкой на данные Всемирного банка (ВБ) сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"По сравнению с прошлым годом, Украина поднялась на 14 позиций в списке Logistics Performance Index 2018 и заняла 66 место среди 160 стран мира", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.

В рейтинге 2018 года Украина расположилась между Сербией и Египтом, а на постсоветском пространстве стала третьей после Эстонии (3,31 балла и 36 место) и Литвы (3,02 балла и 54 место).

Напомним, в 2014 году этот индекс составлял 64, но потом упал до 83. Теперь Украина возвращается к довоенным показателям логистической эффективности.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман рассказал о транзитном потенциале Украины. По словам главы правительства, наша страна имеет потенциал для увеличения грузовых перевозок речным транспортом в 10 раз, а максимально возможных перевозок товаров через территорию Украины, при благоприятных для транзита условиях, – в 20 раз, до 300 млрд долларов.