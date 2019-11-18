"Укравтодор" получил нового главу: названо имя

Депутат, по словам Гончарука, уже показал себя как профессионал

Александр Кубраков / Фото: Facebook

Кабинет министров Украины назначил депутата Александра Кубракова ("Слуга народа") на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") вместо подавшего в отставку Славомира Новака. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Кроме того, назначение прокомментировал премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, Кубраков уже показал себя как профессионал при строительстве трассы Запорожье – Мариуполь.

"Конкурс на должность выиграл Александр Кубраков. Он является автором ряда законопроектов по восстановлению и построению дорожной инфраструктуры, а также усилению безопасности на автодорогах", – написал Гончарук на своей странице в Facebook.

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Премьер-министр напомнил, что в целом правительство предусмотрело 33,4 млрд грн на ремонт и содержание дорог государственного значения.

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"За 5 лет мы планируем восстановить 24 тысячи км дорог", – добавил Гончарук.

Напомним, Славомир Новак покинул должность в "Укравтодоре" из-за "нового предложения" и "личных планов". Подробности увольнения узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

После увольнения Новака Кабмин объявил конкурс на должность главы "Укравтодора". Предполагается, что должностной оклад нового руководителя госагентства составит 24 тыс. гривен.

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