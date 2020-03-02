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"Укравтодор" получит почти 20 млрд гривен в кредит – Гончарук

2 марта, 17:01

Ксения Капустинская

Правительство предоставит кредитные гарантии "Укравтодору"

В 2020 году в Украине рекордно рано стартовали дорожные работы, и правительство приняло решение выделить "Укравтодору" 19,3 млрд гривен кредитных гарантий. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук по результатам встречи с главой Национального банка Украины (НБУ) Яковом Смолием.

"Это позволит "Укравтодору" привлечь 19,3 млрд гривен на строительство качественных дорог уже в этом году, причем даже дешевле, чем обычно. Это была одна из тем во время сегодняшней еженедельной встречи с коллегами из НБУ в рамках Меморандума о сотрудничестве", – написал Гончарук в своем Telegram-канале.

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Глава правительства напомнил, что на 2020 год поставлена цель построить 6,5 тысяч километров качественных дорог. Кроме того, правительство поставило цель за ближайшие пять лет отремонтировать основные дороги в Украине – а это 24 тыс. км.

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Также с 1 марта в Украине запущен государственный инфраструктурный проект "Большое строительство". Ранее Кабмин утвердил перечень программ и проектов, которые будут в рамках этого проекта финансироваться за счет Госфонда регионального развития.

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НБУ дороги кредиты Укравтодор ремонт дорог Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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