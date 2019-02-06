"Укравтодор" потратит 500 млн гривен, чтобы "залатать" ямы на трассах Киев – Одесса и Киев – Чоп

Средства будут направлены на обеспечение нормального проезда по этим дорогам в ближайшие месяцы

Фото: Данил Павлов, Сегодня

"Укравтодор" потратит 500 млн гривен, чтобы "залатать" ямы на трассах Киев – Одесса и Киев – Чоп //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ade/b2a/5c5adeb2adc60.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ade/b2a/5c5adeb2adc60.jpg 2019-02-06T14:52:00+02:00 Транспорт Средства будут направлены на обеспечение нормального проезда по этим дорогам в ближайшие месяцы

Государственное агентство автомобильных дорог Украины выделит на проведение ямочного ремонта дорог Киев-Одесса и Киев-Чоп 500 млн грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время заседания Кабинета министров в среду, 6 февраля.

"Мы вчера во время совещания с Славомиром Новаком обсудили вопросы состояния трассы Киев-Одесса и Киев-Чоп, нашли дополнительные средства – это около 500 млн грн, которые будут немедленно направлены на ликвидацию ямочности и обеспечение нормального проезда по этим дорогам в ближайшие месяцы", – заверил министр.

Как отметил глава "Укравтодора" Славомир Новак, отремонтированную трассу Одесса-Рени откроют для эксплуатации уже летом этого года.

"В этом году завершим коридор М15 – Одесса-Рени. Уже с начала лета сможем ехать новым коридором из Одессы в Рени, включая трассу в обход Рени", – сказал он.

Новак также отметил, что 67% украинцев ощущают позитивные изменения в части сокращения количества плохих дорог в стране.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины в госбюджете на 2019 год предусмотрел 15 млрд грн на ремонт дорог местного значения.

При этом в Украине планируют прекратить ямочный ремонт дорог. Через пять лет страна может перейти на европейские стандарты ремонта, заявлял глава "Укравтодора" Славомир Новак. Он отметил, что на работы по ямочному ремонту дорог не распространяются гарантии, ведь он направлен исключительно на временное обеспечение проезда.

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Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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