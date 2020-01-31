"Укравтодор" заключил договор с известным сервисом такси: что это значит

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

После того, как украинские водители получили возможность сообщать о ямах на дорогах, Госагентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начало сотрудничать с европейской платформой для заказа такси Bolt. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

"Это один из первых шагов государственного агентства на пути к созданию открытой сети сотрудничества с ключевыми международными инновационными компаниями", – отметили в Кабмине.

Основное направление взаимодействия "Укравтодора" и компании Bolt – просветительские проекты о безопасности движения, чистых обочинах, культуре поведения на дорогах. Важным аспектом останется и сбор данных об актуальном состоянии на дорогах.

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"Долгое время "Укравтодор" ассоциировался с кризисными коммуникациями. Наша цель – изменить это представление и наконец изменить образ агентства как закрытого государственного учреждения. "Укравтодор" – это не только о дорогах. Это о сохранении жизни людей, эко-ответственности, эффективности и человеческом взаимодействие. В компании Bolt мы видим партнера, который исповедует упомянутые ценности и имеет необходимый опыт и ресурсы, чтобы продвигать их совместно с нами", - отметил председатель "Укравтодора" Александр Кубраков.

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"Мы инвестируем в Украину, считаем это перспективным делом и будем расширять свое покрытие по всей стране. Именно поэтому сотрудничество с "Укравтодором" является для нас стратегическим партнерством, которое поможет воплотить важные для страны проекты и улучшить жизнь граждан", - добавил региональный менеджер компании Bolt Тарас Потичный.

Напомним, ранее "Укравтодор" рассказал о других планах на 2020 год. В частности, госагентство собирается начать строительство скоростных автобанов.

Кроме того, Кабинет министров Украины уже представил дорожную стратегию на 2020 год. При этом глава правительства Алексей Гончарук отметил, что "работы очень много", и напомнил о том, что Украина занимает лишь 130-е место из 137 в рейтинге качества дорог по версии Всемирного экономического форума. Это место между Мозамбиком и Парагваем. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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