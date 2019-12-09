"Укрзализныця" добавила восемь новых поездов

"Укрзализныця", которая ранее объявила о запуске 35 дополнительных поездов на новогодние праздники, в новом графике движения пассажирских поездов на 2019/2020 годы назначила еще восемь новых рейсов, большинство из которых будут курсировать в популярном среди туристов западном направлении.
"Новый график движения поездов начал действовать с 8 декабря, в котором предусмотрено курсирование 185 пар пассажирских поездов. В частности, формированием "Укрзализныци" – 162 пар (14 из которых – скоростные), стран СНГ – 9 пар, других стран – 14 пар. В международном сообщении будет курсировать 20 пар поездов со странами Запада и 17 пар – со странами СНГ", – сообщили в пресс-службе госкомпании.
Также там отметили, что более 90% поездов в новом графике движения – это скорые и ускоренные поезда.
Согласно сообщению, компания назначила следующие 8 новых поездов:
- № 192/291 Львов – Днепр;
- № 203/204 Львов – Днепр;
- № 179/180 Львов – Днепр;
- № 129/130 Полтава – Ворохта;
- № 201/202 Львов – Ужгород;
- № 960/961, 962/963 Кошице – Мукачево;
- № 241/242 Днепр – Одесса;
- № 233/234 Киев – Винница.
Кроме того, для перевозок пассажиров в пиковые периоды "Укрзализныця" предусмотрела продолжение маршрутов поездов № 7/8 Киев – Ивано-Франковск до Черновцов, № 75/76 Кривой Рог – Киев и № 71/72 Запорожье – Киев до Ужгорода, № 140/139 Лисичанск – Харьков/Днепр-Главный до Николаева. Кроме того, предусмотрены сезонные поезда на летний период.
В компании предупредили, что в графике движения 2019/2020 несколько пассажирских поездов изменили маршруты следования, среди которых поезд № 1/2 Ивано-Франковск – Константиновка, № 357/358 Киев – Рахов, № 161/162 Николаев – Киев и № 67/68 Киев – Варшава.
Помимо этого, в новом графике компания изменила нумерацию следующих поездов:
- № 63/64 Днепр – Одесса на № 53/54;
- № 247/248 Житомир – Одесса на № 131/132;
- № 641/642 Кишинев – Одесса на № 841/842;
- № 61/62 Санкт-Петербург – Кишинев на № 361/362;
- № 73/74 Москва – Кривой Рог на № 95/96;
- № 95/96 Мариуполь – Бахмут на №77/78.
"Билеты на эти поезда можно приобрести онлайн и в железнодорожных кассах", – добавили в "Укрзализныце".
Также билеты можно заказать через онлайн-сервисы. С начала 2019 года в Украине, как сообщал сайт "Сегодня", через интернет было продано более 25 млн билетов на поезда. И по состоянию на конец октября уже 60% ж/д билетов реализовывалось через онлайн-сервисы.
В начале декабря стало известно, что госкомпании планирует повысить тарифы на пассажирские перевозки. В случае индексации тарифов "Укрзализныця" существенно обновит парк пассажирских вагонов.
А новости "Сегодня" сообщали о том, чем грозит повышение тарифов на ж/д грузоперевозки:
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