Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,72
26,32

"Укрзализныця" добавила восемь новых поездов

9 декабря, 15:54

В западном направлении будут курсировать скорые и ускоренные пассажирские составы

/ Фото: Юрий Кузнецов

"Укрзализныця", которая ранее объявила о запуске 35 дополнительных поездов на новогодние праздники, в новом графике движения пассажирских поездов на 2019/2020 годы назначила еще восемь новых рейсов, большинство из которых будут курсировать в популярном среди туристов западном направлении.

"Новый график движения поездов начал действовать с 8 декабря, в котором предусмотрено курсирование 185 пар пассажирских поездов. В частности, формированием "Укрзализныци" – 162 пар (14 из которых – скоростные), стран СНГ – 9 пар, других стран – 14 пар. В международном сообщении будет курсировать 20 пар поездов со странами Запада и 17 пар – со странами СНГ", – сообщили в пресс-службе госкомпании.

Также там отметили, что более 90% поездов в новом графике движения – это скорые и ускоренные поезда.

Согласно сообщению, компания назначила следующие 8 новых поездов:

Реклама

  • № 192/291 Львов – Днепр;
  • № 203/204 Львов – Днепр;
  • № 179/180 Львов – Днепр;
  • № 129/130 Полтава – Ворохта;
  • № 201/202 Львов – Ужгород;
  • № 960/961, 962/963 Кошице – Мукачево;
  • № 241/242 Днепр – Одесса;
  • № 233/234 Киев – Винница.

Кроме того, для перевозок пассажиров в пиковые периоды "Укрзализныця" предусмотрела продолжение маршрутов поездов № 7/8 Киев – Ивано-Франковск до Черновцов, № 75/76 Кривой Рог – Киев и № 71/72 Запорожье – Киев до Ужгорода, № 140/139 Лисичанск – Харьков/Днепр-Главный до Николаева. Кроме того, предусмотрены сезонные поезда на летний период.

В компании предупредили, что в графике движения 2019/2020 несколько пассажирских поездов изменили маршруты следования, среди которых поезд № 1/2 Ивано-Франковск – Константиновка, № 357/358 Киев – Рахов, № 161/162 Николаев – Киев и № 67/68 Киев – Варшава.

В тренде
"Прогрессивный подход": эксперт оценил новые правила кредитования малого бизнеса

Помимо этого, в новом графике компания изменила нумерацию следующих поездов:

  • № 63/64 Днепр – Одесса на № 53/54;
  • № 247/248 Житомир – Одесса на № 131/132;
  • № 641/642 Кишинев – Одесса на № 841/842;
  • № 61/62 Санкт-Петербург – Кишинев на № 361/362;
  • № 73/74 Москва – Кривой Рог на № 95/96;
  • № 95/96 Мариуполь – Бахмут на №77/78.

"Билеты на эти поезда можно приобрести онлайн и в железнодорожных кассах", – добавили в "Укрзализныце".

Также билеты можно заказать через онлайн-сервисы. С начала 2019 года в Украине, как сообщал сайт "Сегодня", через интернет было продано более 25 млн билетов на поезда. И по состоянию на конец октября уже 60% ж/д билетов реализовывалось через онлайн-сервисы.

В начале декабря стало известно, что госкомпании планирует повысить тарифы на пассажирские перевозки. В случае индексации тарифов "Укрзализныця" существенно обновит парк пассажирских вагонов.

А новости "Сегодня" сообщали о том, чем грозит повышение тарифов на ж/д грузоперевозки:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Укрзализныця железная дорога поезда вагоны Новый год

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Укрзализныця" повысит тарифы на пассажирские перевозки: подробностиТранспорт
В ожидании снегопада: как Киев готовится к удару стихии (видео)
В ожидании снегопада: как Киев готовится к удару стихии (видео)Другие новости
"Дороги умирают": в Украине появились первые итоги взвешивания фур в движенииАвто
"Укрпочта" открыла новый канал доставки посылок из Польши: названы ценыЭкономика
В Украине назначили 19 дополнительных поездов к Новому году
В Украине назначили 19 дополнительных поездов к Новому годуТранспорт
Европейский лоукостер отменяет два рейса из Киева
Европейский лоукостер отменяет два рейса из КиеваТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...