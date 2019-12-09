"Укрзализныця" добавила восемь новых поездов

В западном направлении будут курсировать скорые и ускоренные пассажирские составы

/ Фото: Юрий Кузнецов

"Укрзализныця", которая ранее объявила о запуске 35 дополнительных поездов на новогодние праздники, в новом графике движения пассажирских поездов на 2019/2020 годы назначила еще восемь новых рейсов, большинство из которых будут курсировать в популярном среди туристов западном направлении.

"Новый график движения поездов начал действовать с 8 декабря, в котором предусмотрено курсирование 185 пар пассажирских поездов. В частности, формированием "Укрзализныци" – 162 пар (14 из которых – скоростные), стран СНГ – 9 пар, других стран – 14 пар. В международном сообщении будет курсировать 20 пар поездов со странами Запада и 17 пар – со странами СНГ", – сообщили в пресс-службе госкомпании.

Также там отметили, что более 90% поездов в новом графике движения – это скорые и ускоренные поезда.

Согласно сообщению, компания назначила следующие 8 новых поездов:

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№ 192/291 Львов – Днепр;

№ 203/204 Львов – Днепр;

№ 179/180 Львов – Днепр;

№ 129/130 Полтава – Ворохта;

№ 201/202 Львов – Ужгород;

№ 960/961, 962/963 Кошице – Мукачево;

№ 241/242 Днепр – Одесса;

№ 233/234 Киев – Винница.

Кроме того, для перевозок пассажиров в пиковые периоды "Укрзализныця" предусмотрела продолжение маршрутов поездов № 7/8 Киев – Ивано-Франковск до Черновцов, № 75/76 Кривой Рог – Киев и № 71/72 Запорожье – Киев до Ужгорода, № 140/139 Лисичанск – Харьков/Днепр-Главный до Николаева. Кроме того, предусмотрены сезонные поезда на летний период.

В компании предупредили, что в графике движения 2019/2020 несколько пассажирских поездов изменили маршруты следования, среди которых поезд № 1/2 Ивано-Франковск – Константиновка, № 357/358 Киев – Рахов, № 161/162 Николаев – Киев и № 67/68 Киев – Варшава.

Помимо этого, в новом графике компания изменила нумерацию следующих поездов:

№ 63/64 Днепр – Одесса на № 53/54;

№ 247/248 Житомир – Одесса на № 131/132;

№ 641/642 Кишинев – Одесса на № 841/842;

№ 61/62 Санкт-Петербург – Кишинев на № 361/362;

№ 73/74 Москва – Кривой Рог на № 95/96;

№ 95/96 Мариуполь – Бахмут на №77/78.

"Билеты на эти поезда можно приобрести онлайн и в железнодорожных кассах", – добавили в "Укрзализныце".

Также билеты можно заказать через онлайн-сервисы. С начала 2019 года в Украине, как сообщал сайт "Сегодня", через интернет было продано более 25 млн билетов на поезда. И по состоянию на конец октября уже 60% ж/д билетов реализовывалось через онлайн-сервисы.

В начале декабря стало известно, что госкомпании планирует повысить тарифы на пассажирские перевозки. В случае индексации тарифов "Укрзализныця" существенно обновит парк пассажирских вагонов.

А новости "Сегодня" сообщали о том, чем грозит повышение тарифов на ж/д грузоперевозки:

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