"Укрзализныця" начала испытания американского локомотива "Тризуб"

Локомотив отправился в испытательный рейс с завода на ж/д станцию Крюков-на-Днепре и теперь направляется в Ромодан

Локомотив ТЭ33АС "Тризуб" производства General Electric отправился в свой первый, испытательный рейс. Об этом со ссылкой на "Крюковский вагоностроительный завод", где проходила доукомплектация американского локомотива.

"8 ноября 2018 года начались пробеговые испытания на "Укрзализныце" первого тепловоза компании General Electric – ТЭ33АС "Тризуб". Он впервые самостоятельно выехал за ворота Крюковского вагоностроительного завода, где продолжалось конечная сборка локомотива, и прибыл на железнодорожную станцию Крюков-на-Днепре", – рассказали в КВСЗ.

Фото: КВСЗ

За первым рейсом наблюдали группа специалистов и руководителей УЗ и КВСЗ.

"Локомотив довольно легко, как отметили присутствующие железнодорожники, тронул с места состав из 48 груженых вагонов общим весом 4500 тонн! Далее маршрут поезда пролегает к станции Ромодан", – сообщили на предприятии.

Указывается, что в испытаниях участвуют машинисты Приднепровской железной дороги, а также специалисты КВСЗ, General Electric, Украинского научно-исследовательского института вагоностроения. Они обузаны в пути отслеживать работу всех систем локомотива.

Фото: КВСЗ

На Крюковском вагоностроительном заводе находятся уже 15 локомотивов General Electric. Все они в работе на разных стадиях готовности. Последняя партия из 7 тепловозов прибыла на предприятие 30 октября.

Следующие 15 машин из 30, предусмотренных договором, будут доставлять в Украину партиями по 5 штук в течение следующих нескольких месяцев.

Как сообщалось, американские локомотивы "Тризуб" для Украины покрасят в сине-серые цвета.

В феврале Украина и американская General Electric подписали соглашение на миллиард долларов. General Electric Transportation поставит "Укрзализныце" до 200 локомотивов и модернизирует 75 локомотивов ж/д ведомства. Весь проект обойдется "Укрзализныце" в 1 млрд долларов и рассчитан на 15 лет.

По словам исполняющего обязанности главы УЗ Евгения Кравцова, партия локомотивов, которую готовит американская компания, будет крупнейшей в истории Украины. Он выразил уверенность, что уже в ближайшие годы "Укрзализныця" сможет обновить весь тяговый подвижный состав.

Подробнее о соглашении читайте на сайте "Сегодня" в материале "Сделка на 1 млрд долларов с General Electric: почему Украина не построит свои локомотивы".