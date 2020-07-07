"Укрзализныця" начала принимать электронный студенческий билет

"Укрзализныця" начала принимать как удостоверение личности при посадке в поезд цифровой студенческий билет через мобильное приложение "Дія". Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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"Студенты при посадке в поезд вместо пластикового оригинала могут предъявить цифровой документ с мобильного приложения "Дія"е. Цифровой студенческий билет также позволяет путешествовать поездом со скидкой 50%", – говорится в сообщении.

Как отмечается, цифровой студенческий имеет такие же преимущества, как и пластиковое удостоверение: идентифицирует личность, подтверждает статус студента и предоставляет скидки.

"Льготный проезд предоставляется студентам вузов I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических учебных заведений", - напоминают в "Укрзализныце".

Путешествовать со скидками с Е-студенческим можно в:

общих и плацкартных вагонах;

вагонах 2-3 класса всех категорий междугородного сообщения;

всех вагонах региональных поездов;

поездах пригородного сообщения.

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Однако при проезде в вагонах высшей категории типа СВ, купе и в вагонах 1-го класса, кроме поездов категории "Региональный поезд", для студентов установлена ​​полная стоимость билета.

"В целом "Укрзализныця" принимает уже четыре цифровые документа с Дії: ID-карту, зарубежный биометрический паспорт, водительское удостоверение и студенческий билет", – говорится в сообщении.

В марте Министерство цифровой трансформации заявило, что продолжает расширять перечень сервисов и услуг, объединенных брендом "Дія" ("Держава і я"). После приложения "Дія. Документы в смартфоне" и проекта "Дія. Цифровое образование", который включает портал и сеть хабов, министерство представило свой третий проект - портал для малого и среднего бизнеса "Дія. Бизнес".

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