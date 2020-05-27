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"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 9 поездов

27 мая, 10:09

Денис Беспалов

Продажа билетов открыта на 50% мест в поездах

В Украине постепенно восстанавливают движение пассажирских поездов. Так, "Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования. Они отправятся в рейсы с 1 июня.

Продажа билетов открыта на следующие поезда:

  • №8/7 Одесса-Харьков;
  • №20/19 Лисичанск-Киев;
  • №53/54 Днепр-Одесса;
  • №63/64 Харьков-Киев;
  • №105/106 Киев-Одесса;
  • №791/792 Киев-Кременчуг;
  • №81/82 Харьков-Новоалексеевка;
  • №125/126 Киев-Константиновка;
  • №10/9 Киев-Мариуполь.

"Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392 продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №7/8 Одесса-Харьков, где продается 100% мест. Билеты сейчас можно приобрести онлайн. В ближайшее время можно будет их приобрести в кассах", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.

Кроме того, будет обеспечена санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Напомним, "Укрзализныця" 26 мая начала постепенное восстановление движения пассажирских поездов и открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити+, которые отправятся в рейсы с 1 июня.

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В частности, доступны билеты на такие поезда:

  • №721/722 Киев-Харьков;
  • №726/725 Киев-Харьков;
  • №763/764 Киев-Одесса;
  • №711/712 Киев-Константиновка;
  • №740/739 Киев-Кривой Рог.

Отметим, с учетом карантинных ограничений в поездах Интерсити+ пассажиры пока не имеют возможности приобрести места рядом – они продаются в шахматном порядке. В вагонах купе места также продаются через одно, так чтобы в одном купе было не более двух пассажиров.

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О том, как работают вокзалы на карантине, смотрите в сюжете:

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Укрзализныця билеты поезда карантин

Источник: Сегодня

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