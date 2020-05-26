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"Укрзализныця" открыла продажу билетов на популярные поезда

26 мая, 21:19

Виктория Подолянец

На какие поезда можно купить билеты 26 мая

После того, как стало известно о старте продажи билетов с 27-28 мая, "Укрзализныця" (УЗ) сообщила, что начнет постепенное восстановление движения пассажирских поездов. В частности, компания открыла 26 мая продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити+, которые отправятся в рейсы с 1 июня. Об этом рассказали в пресс-службе УЗ.

Продажа билетов открыта на такие поезда:

  • №721/722 Киев – Харьков;
  • №726/725 Киев – Харьков;
  • №763/764 Киев – Одесса;
  • №711/712 Киев – Константиновка;
  • №740/739 Киев – Кривой Рог.

Согласно постановлению Кабинета министров №392, продажа билетов открыта на 50% мест в указанных поездах.

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"Билеты теперь можно приобрести только онлайн. А продажа билетов через железнодорожные кассы будет восстановлена с 27 мая 2020 года", – рассказали в пресс-службе.

Пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться во время проверки билетов, добавили в УЗ.

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Со своей стороны госкомпания обещает проводить санитарную обработку вагонов до и после каждого рейса поезда, а также обеспечить стюардов средствами индивидуальной защиты.

"Сейчас мобильное приложение не будет работать, просим пользоваться веб-версией системы продажи проездных документов", – уточнили в УЗ.

Ранее новости "Сегодня" побывали на вокзале в Киеве и узнали, что происходит внутри во время карантина.

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Укрзализныця

Источник: Сегодня

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