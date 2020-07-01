"Укрзализныця" запускает шесть поездов на морские курорты

Чтобы украинцы с западных областей смогли отдохнуть на море, число поездов на курорты увеличили

После того, как в Украине начало восстанавливаться авиасообщение, "Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на шесть поездов дальнего следования. В частности, с этой недели восстановят курсирование поезда в Херсон, Бердянск и Новоалексеевку, сообщили в пресс-службе УЗ.

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Поезд №375/376 Харьков – Херсон будет курсировать ежедневно из Харькова с 5 июля, из Херсона с 6 июля.

Поезд №86/85 Львов – Новоалексеевка отправится из Львова 5 июля, из Новоалексеевки 6 июля. До 12 сентября он будет курсировать ежедневно, после 13 сентября – через день.

Поезд №88 / 87 Ковель – Новоалексеевка будет курсировать из Ковеля с 7 июля через день по нечетным числам, из Новоалексеевки – с 8 июля через день по четным.

Поезд №110/109 Львов – Херсон будет курсировать ежедневно из Львова с 3 июля, из Херсона с 4 июля.

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Поезд №261/262 Харьков – Бердянск курсировать из Харькова с 3 июля по 5 сентября через день по нечетным, из Бердянска – с 4 июля по 6 сентября по четным дням.

Поезд №282/281 Хмельницкий – Геническ курсировать из Хмельницкого через день с 8 июля, из Геническа через день с 9 июля.

В пресс-службе УЗ напомнили, что поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также обрабатывается постельное белье во время стирки. В каждом вагоне установлен, которым могут пользоваться пассажиры. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты и прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

"Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поездах не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия", – рассказали в УЗ.

Напомним, показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос и сейчас составляет 58 человек на 100 тысяч жителей, но при этом задействование аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) достаточно низкое – всего 6,5%. Стоит отметить, что накануне премьер Денис Шмыгаль говорил: при показателе 60 человек на 100 тысяч жителей будут принимать решение об ужесточении карантина по всей стране.

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На 1 июля одному или нескольким критериям не соответствуют Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что на прошлой неделе "Укрзализныця" вновь начала продавать билеты в Славянск, где будут останавливаться поезда и электрички, поскольку в городе смягчили карантинный режим (напомним, ситуацию в областях оценивают по утвержденным Кабмином критериям).

Кроме того, УЗ запустила с 26 июня рейсы "Интерсити+" и четырех ночных поезда во Львов.

Также смотрите видео о летнем отдыхе во время карантина:

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