"Укрзализныця" подготовила приятный сюрприз для пассажиров

Люди смогут планировать свои поездки гораздо эффективнее

Билеты на поезда пассажиры теперь смогут приобрести за 90 дней до даты отправления. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Для удобства пассажиров с 1 июня проездные документы на поезда "Укрзализныци" можно будет приобрести за 90 суток до даты отправления поезда. Увеличение срока продажи проездных документов с 45/60 суток до 90 суток позволит пассажирам планировать свои поездки гораздо эффективнее, а АО "Укрзализныця" гибко реагировать на спрос и заранее назначать поезда на наиболее популярные даты и направления", - говорится в сообщении.

Как известно, "Укрзализныця" с 27 мая возобновила работу железнодорожных билетных касс на всех вокзалах страны.

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"Укрзализныця" приняла ряд мер для безопасности пассажиров: работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, наряду с кассами расположены антисептики, нанесена разметка для соблюдения дистанциӥ между пассажирами", – говорится в сообщении.

Отметим, ранее "Укрзализныця" открыла продажу на 9 поездов дальнего следования и на 5 поездов Интерсити+.

О том, придерживаются ли украинцы правил карантина, смотрите в сюжете:

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