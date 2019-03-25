"Укрзализныця" получила новые вагоны: опубликованы фото
В купе есть умывальники, а в самом вагоне – душ
"Укрзализныця" (УЗ) получила от Крюковского завода новые вагоны, оборудованные душем в вагоне и умывальником в каждом купе. Эти вагоны планируют запустить в эксплуатацию на маршруте Киев – Вена – Киев, сообщил руководитель УЗ Евгений Кравцов.
"Из отличий от классических вагонов: в каждом купе есть отдельный умывальник, в вагоне есть душ и пеленальный стол для младенцев", – написал Кравцов на своей странице в Facebook.
Вагоны будут приняты в эксплуатацию после сертификации в Европе, уточнил Кравцов. "На очереди – получение разрешительных документов на курсирование в страны ЕС и встречи с венгерскими и австрийскими железнодорожниками", - подчеркнул глава УЗ.
Напомним, ранее "Укрзализныця" объявила, что ковров в поездах больше не будет. Вагоны укомплектуют специальным шумоизоляционным покрытием.
А в 2018 году "Укрзализныця" обновила рекордные 100 пассажирских вагонов. Как пояснял ранее Кравцов, таких объемов ремонта вагонов удалось достичь благодаря увеличению инвестиций, совершенствованию системы закупок комплектующих и запчастей и консолидации квалифицированного персонала.
Подробнее о будущем украинской "железки" читайте на сайте "Сегодня" в материале "Частные поезда и тарифы: что хотят сделать с железной дорогой в Украине".
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