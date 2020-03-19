"Укрзализныця" после отмены поездов продлила сроки возврата билетов

После того, как в Украине отменили все внутренние перевозки, "Укрзализныця" продлила сроки возврата железнодорожных билетов – до 90 суток для внутреннего сообщения и до 180 суток – для международного. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

При этом обращаться в билетные кассы для проставления отметок на проездных документах не обязательно – основанием для возвращении средств будет оригинал проездного документа как с отметкой, так и без нее.

"Билеты, приобретенные через интернет, возвращаются по действующей процедуре через онлайн-сервисы. Если средства будут возвращены за вычетом комиссии, ее размер будет также автоматически возвращен пассажиру на карту отдельным платежом", – говорится в сообщении.

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Ранее также сообщалось, что "Укрзализныця" начинает продажу на спецпоезда, на которых украинцы смогут выехать из Польши. Согласно данным на сайте "Укрзализныци", стоимость билетов для первого класса составляет 1022 грн, для второго – 718 грн.

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Напомним, также ранее сообщалось, что Госавиаслужба разрешила международным авиакомпаниям выполнить те рейсы в Украину, на которые уже проданы билеты, так как украинские граждане могут въезжать в страну без ограничений, несмотря на введенный карантин.

О подробностях ситуации с эвакуацией украинцев на самолетах из-за границы ранее рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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