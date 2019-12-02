"Укрзализныця" повысит тарифы на пассажирские перевозки: подробности

Фото: "Укрзализныця" / Facebook

После того, как министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о планах обновить подвижной состав"Укрзализныци", в пресс-службе компании заявили, что в 2020 году на средства от индексации тарифов "Укрзализныця" планирует приобрести 26 вагонов и еще 40 модернизировать.

Как отмечается, в случае индексации тарифов на пассажирские перевозки, в 2020 году "Укрзализныця" существенно обновит парк пассажирских вагонов. В частности, компания планирует приобрести 26 новых вагонов на общую сумму 600 млн грн и около 500 млн грн потратить на модернизацию еще 40 вагонов.

Часть средств на финансирование этой инвестиционной программы – около 700 млн грн – компания рассчитывает получить от индексации тарифов на перевозку пассажиров. Индексацию тарифов планируется осуществлять поэтапно – по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити +.

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"Таким образом, цена на билеты будет расти незначительно и постепенно. Последний раз пассажирские тарифы пересматривались осенью 2018 года. С тех пор значительно подорожали цельнокатаные колеса для пассажирских вагонов (+ 64%), запасные части к вагонам (+ 35%) и другая промышленная продукция, необходимая для обеспечения пассажирских перевозок", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" напомнили, что пассажирские перевозки из года в год являются убыточными для компании и финансируются за счет перекрестного субсидирования с доходов от грузовых перевозок.

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"Компания прогнозирует, что в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут достичь 14,3млрд грн. При этом железная дорога не получает от государства средств на обновление пассажирского подвижного состава, хотя это и предусмотрено ст. 10 Закона Украины "О железнодорожном транспорте", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за последние четыре года "Укрзализныця" приобрела 70 новых пассажирских вагонов и еще 200 модернизировала.

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