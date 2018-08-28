"Укрзализныця" приостановила продажу билетов на поезда в западном направлении
В сентябре у ряда поездов изменится расписание
Укрзализныця приостановила продажу билетов на ряд поездов из-за проведения плановых ремонтных работ на участке Жмеринка – Гречаны (Винницкая и Хмельницкая области). Об этом в понедельник, 27 августа, сообщает пресс-служба компании
Отмечается, что для проведения плановых ремонтов на участке Жмеринка – Гречаны в расписание движения поездов, в том числе тех, что курсируют в западном направлении, вносятся изменения.
"Ремонтные работы запланированы на вторую и третью декады сентября, поэтому призываем пассажиров учитывать это при планировании путешествий. Просим прощения за временные неудобства и надеемся на понимание со стороны пассажиров", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на этой неделе, после корректировки графика движения поездов, продажа билетов будет возобновлена.
Недавно также стало известно расписание поезда "четырех столиц" из Киева в города ЕС. Всего в пути из украинской столицы до Риги придется провести 19 часов.
Напомним, на железной дороге появятся новые вагоны-купе украинского производства. На них УЗ потратит 1,5 млрд гривен.
Вы сейчас просматриваете новость ""Укрзализныця" приостановила продажу билетов на поезда в западном направлении". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"